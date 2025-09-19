El jefe de la Armada dice que está para salvar inmigrantes y Vox responde: «Está para defender España»

El Jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el almirante general Antonio Piñeiro, ha asegurado este viernes que su misión es «ayudar y salvar» a los inmigrantes ilegales que se desplazan hacia España en pateras y Vox le ha respondido que su cometido no debe ser ese, sino que está «para defender España».

La formación presidida por Santiago Abascal ha publicado un mensaje en su cuenta oficial de X, donde acusa directamente al Ejecutivo central. «El Gobierno de Sánchez está asaltando también estas instituciones, como ha hecho con todas, tratando de ponerlas a su servicio de interés partidista», ha lamentado Vox en un comunicado.

Vox ha incidido en que la Armada, y por tanto, el AJEMA Antonio Piñeiro, «están para defender a los españoles». Asimismo, señalan que la misión del grupo es «garantizar la integridad territorial, la independencia y la soberanía. El partido conservador ha finalizado lamentando la situación, en dirección a Piñeiro. «Una pena que algunos se dejen tan fácilmente», completan en la nota, señalando al jefe de la Armada tras sus palabras.

La contestación de Vox se produce después de que Antonio Piñeiro, almirante general de la Armada, defendiera la misión de salvamento apelando a la Ley del Mar, como respuesta a su vez a la cuestión del dirigente de Vox, Javier Ortega Smith, sobre si considera «necesario» el incremento de activos de la Armada en aguas del Estrecho, Ceuta y Melilla para luchar contra la inmigración ilegal y el narcotráfico.

Vox, formación política que lidera la lucha contra la inmigración ilegal en España, ha propuesto en varias ocasiones desplegar a la Armada en rutas migratorias habituales como las del Estrecho o Canarias para bloquear la entrada de embarcaciones en territorio español. «No se puede, no estamos para eso», ha dicho rotundamente Piñeiro.

El AJEMA contesta a Vox

«En el tema de inmigración voy a ser muy claro: es mandato de la Ley del Mar salvar a los migrantes si están en peligro», ha insistido este viernes el AJEMA, pidiendo que «nadie espere que un barco de la Armada vaya a proceder a apartarlos». «La única misión de la Armada y de cualquier Armada occidental es ayudar, que no quepa ninguna duda al respecto», ha añadido.

El almirante general ha relatado experiencias con inmigrantes en este sentido y ha destacado la «impotencia» que sienten los marinos ante la imposibilidad de «ayudar» a todas las personas que viajan en condiciones peligrosas en una embarcación. «Jamás ante un cayuco se puede tener otra actitud que no sea la de ayudar», ha subrayado.