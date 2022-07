Con motivo del 25 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, OKDIARIO ha entrevistado a dos testigos directos de lo sucedido, el ex diputado del PSE e impulsor del Foro de Ermua Javier Elorrieta y el concejal de PP en el Ayuntamiento de Bilbao Carlos García.

El primero, absolutamente desencantado con la deriva de su antiguo partido, asegura que el crimen de Blanco podría haber supuesto el final de ETA pero que esto no sucedió por «el PNV y por la traición del PSOE».

«Lo de Miguel Ángel Blanco estuvo a punto de terminar con el nacionalismo, yo nunca he visto algo igual en Bilbao», afirma en referencia a la masiva manifestación que se celebró en la ciudad vasca horas antes del asesinato de Miguel Ángel el 12 de julio de 1997 y que reunió a medio millón de personas.

«Todavía me emociono cuando recuerdo ese momento, creíamos que íbamos a salvarle», rememora García, una opinión que no comparte el ex socialista, quien asegura que en todo momento supo que «iban a matarle».

Con todo, a preguntas de este periódico, reconoce su convencimiento de que aquel asesinato supondría «el fin de ETA». «Llegó a tal punto el rechazo que por primera vez se asaltaron herriko tabernas», evoca. «La sociedad dijo hasta aquí hemos llegado».

Elorrieta afirma que en esos días «por primera vez el miedo cambió de bando» y que ETA, su entorno y los nacionalistas vascos «estaban aterrados».

De ese rechazo social sin precedentes al terrorismo de ETA surgió el denominado «espíritu de Ermua» que después derivó en la asociación cívica Foro de Ermua de la que fue impulsor Elorrieta desde las filas del socialismo vasco.

Sin embargo, 25 años después, Elorrieta afirma del actual líder del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que es «la culminación de la degeneración política».

«El sanchismo no tiene fuste ideológico. Sánchez es un delincuente político, es un tipo que miente tanto que ha llegado el momento en el que genera más estupor que irritación», sostiene.

El ex socialista opina que aunque ETA ya no mate «el proyecto por el que asesinaba sigue vigente» y ese sentido subraya que dar la «batalla cultural» es «fundamental».

Por su parte, el concejal popular en Bilbao pone el énfasis en que hay que «conseguir borrar del mapa a los asesinos de ETA, que no se les considere como héroes, sino como asesinos porque lo que ha hecho ETA es un genocidio».