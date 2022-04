El Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, quiere llevar a las aulas su doctrina sobre la conciliación. Nada habría que objetar si no fuese por la visión ideológica que Montero impone en este ámbito, en el que criminaliza al hombre por, en su opinión, no participar en igualdad de las tareas domésticas y de cuidados. Esta propuesta educativa se recoge en el reciente Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que detalla las políticas en materia de igualdad hasta 2025. El Ministerio pretende «impulsar» desde el ámbito educativo «actuaciones destinadas a romper con la asignación de los cuidados a las mujeres y corresponsabilizar a los hombres de los trabajos domésticos y de cuidados». Y ello, mientras dos niñeras de la ministra de Igualdad están imputadas por presunto delito de malversación.

Este lunes, el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid ha acordado imputar a la ex trabajadora de prensa de Podemos, Gara Santana, para esclarecer si, tal y como señaló una ex escolta del partido en sede judicial, hizo de cuidadora de los hijos de Montero en 2019. La mujer deberá comparecer el 10 de mayo a las 10.45 horas. Se trata de la segunda empleada de Podemos vinculada con este tipo de trabajos que ha sido imputada, ya que la ex responsable de Cumplimiento Normativo del partido Mónica Carmona ya denunció que Teresa Arévalo, ex jefa de gabinete de Montero y también investigada en la causa, ejercía de cuidadora de uno de sus hijos.

La teoría de conciliación de Montero se recoge en recientes campañas impulsadas por su Ministerio. En una, con el lema Esto no se hace solo, se apunta directamente al hombre por no realizar tareas del hogar como planchar la ropa, preparar la merienda de los hijos o lavar los platos. En este sentido, señala que «el Estado debe garantizar» que realicen tales trabajos, estigmatizando de esta forma al varón con una visión parcial de la realidad.

«Las mujeres son las que se encargan mayoritariamente de las tareas de cuidados, que hacen que funcione el hogar e incrementan el bienestar de quienes viven en él», señala la campaña. Esta iniciativa se enmarca dentro de una campaña creativa por la que el Gobierno socialcomunista ha pagado un millón de euros.

«Las tareas de cuidados son mayoritariamente asumidas por mujeres. Poner la mesa, cocinar, planchar, limpiar y organizar, la carga mental, son tareas que no se hacen solas. Démosle la vuelta y corresponsabilicémonos todos y todas», defendió Montero en sus redes sociales en el lanzamiento del campaña.

«Masculinidad hegemónica»

El Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, al que el Ejecutivo destinará 20.319 millones de euros, pretende «transformar el mandato de la masculinidad hegemónica». Así, se señala que «la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública se ve condicionada por procesos históricos que han asociado la feminidad tradicional al espacio y las responsabilidades domésticas y privadas».

«Dichos procesos se basan en roles y estereotipos de género que afectan también al mandato de la masculinidad hegemónica, codificando unas formas de ser mujer y de ser hombre que impiden la plena participación pública en igualdad y que afectan a su vez al comportamiento privado», sostiene el plan impulsado por Montero.

En este sentido, defiende «poner de manifiesto el valor de los trabajos domésticos y de cuidados, que resuelven mayoritariamente los hogares y dentro de ellos las mujeres, sin los que ninguna actividad económica o “productiva” podría sostenerse en el tiempo».