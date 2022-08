El Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero ha difundido una campaña en la que explica qué es el «consentimiento» a la hora de mantener relaciones sexuales, el elemento central de la ley del sólo sí es sí: «Una auténtica revolución sexual que libera a las mujeres para que disfrutemos de nuestra sexualidad sin miedo».

Este antes y después de las relaciones sexuales que, según Montero, «libera» a las mujeres, forma parte de la campaña del «Verano del consentimiento» o del «Sí es sí fest» que ha lanzado el Ministerio aprovechando las vacaciones veraniegas para explicar la ley de «garantía de libertad sexual».

«Cuando las relaciones sexuales nacen del sí entusiasta de todas las partes se convierten en relaciones igualitarias y plenas», se proclama desde Igualdad. El mensaje va a acompañado de varios carteles cuyo fin es explicar «qué es el consentimiento y cómo va a revolucionar tu vida sexual, verso a verso».

💭 Te explicamos qué es el consentimiento (y cómo va revolucionar tu vida sexual), verso a verso 🎵#SoloSíesSí #SíesSíFest pic.twitter.com/0UaibSWixl — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) August 11, 2022

«Sí es cuando es un sí entusiasta y claro que se da de forma verbal y no verbal. ¡No hay dudas!», «sí es sí cuando es un sí libre, que expresas sin coacciones ni presiones de ningún tipo», «sí es sí cuando es un sí concreto: besarse no significa consentir todo lo demás», «sí es sí cuando es un sí reversible: el consentimiento de ayer no vale para hoy. Además, puedes retirar tu consentimiento cuando tú quieras», se enfatiza desde el Ministerio de Montero.

«El BOOM del verano»

La semana pasada, el Ministerio liderado por Irene Montero lanzó, también dentro de esta campaña, «los temazos del verano del consentimiento». El primero de estos «temazos» llevaba por título Sí es una palabra muy sexy, en alusión a la ley que promueve la ministra de Igualdad.

BOOM 2022, verano del consentimiento fue el nombre escogido para este «álbum», que está compuesto por mensajes que Irene Montero y su Ministerio ha ido lanzando en los últimos meses. Las cinco canciones de este cartel son las siguientes: Sí es una palabra muy sexy; Sí, mi cuerpo es mío; Sí, no estoy sola; Sí, quiero brillar y Sí, hoy salgo sin miedo.