¿Qué es ser mujer? La respuesta a esta pregunta parece sencilla, pero no para Irene Montero. Sus declaraciones y las normativas que ha impulsado, como la polémica Ley Trans, han creado una tremenda confusión sobre el género. Y es que, por ejemplo, ahora cualquier persona se puede cambiar de sexo en el DNI. Es por esto que la ex ministra podemita la ha liado al definir al género femenino, porque en su descripción ella estaría excluída.

«Ser mujer es tener una posición en la sociedad de desigualdad frente a los hombres». Ésta es la definición de mujer más acertada para Irene Montero. Ninguna alusión a la biología, sólo a una posición social de desigualdad ante un género masculino que tampoco define. Y ante una definición tan ambigua y escueta, es cuando el entrevistador, claramente contrariado, le da a Montero el zasca de su vida.

«¿Y lo pondrías así en el diccionario? En plan: mujer, persona que tiene una posición…», pregunta. A lo que la ex ministra reconoce que «nunca» le han «pedido el reto de hacer una definición de la RAE» pero que acepta «el reto». Es entonces cuando el entrevistador hace su propia descripción con lo que ha dicho Montero. «Por lo que me dices podríamos poner como definición de mujer: ‘Persona que sufre más violencia, más pobreza y más discriminación».

Ella asiente validando la afirmación y deja otra frase para la historia: «Sí, desde luego mucho más que tener determinadas características biológicas o características femeninas por excelencia que nadie sabe listar. Hay muchas mujeres que no cumplen con esas características, con una o con varias». Es decir, que ser mujer es estar discriminada pero nada tiene que ver con la biología ni los comportamientos femeninos.

Ante tal afirmación, Ricardo Moya, el responsable del podcast El sentido de la birra al que ha acudido la podemita, le replica con un brutal zasca: «Pero, entonces, por ejemplo tú no entrarías en esa descripción de mujer que me estás diciendo». Montero se queda completamente noqueada y pregunta: «¿A qué te refieres?». Y él remata: «Porque eres una persona que tiene un acceso público, cierto poder adquisitivo, que no está discriminada porque es una persona que ha llegado a ciertas cuotas de poder».

La división sexual

Otra parte polémica de la entrevista es cuando Irene Montero habla de los roles de género durante los conflictos bélicos. Para la ex ministra de Igualdad «la división sexual que el machismo, el patriarcado, hace en un contexto de guerra hace que se nos asignen tareas muy diferenciadas pero eso no quiere decir que las de los hombres sean ni mejores ni peores».

«Por lógica dicen que es injusto que las mujeres se queden en casa y los hombres a pelear pero no es así. Naciones Unidas dice que las que más sufren los conflictos bélicos son las mujeres y los niños por el desplazamiento forzoso, el riesgo de trata y las violaciones», asegura Montero.

Montero reconoce su ego

Por otro lado, la entrevista deja otros titulares. Montero reconoce que «mucha gente se informa a través de los que hacen podcast y en la política más tradicional no se hacen ciertas preguntas». Es por esto por lo que ha acudido a un programa de estas características: «También es bueno someterte a preguntas diferentes y a formatos diferentes».

En otro momento de la entrevista reconoce que «en la política», la «mayoría de las personas» tienen «ego». «Es una característica que compartimos porque es un trabajo que requiere exposición pública», asegura Montero. Que dice que para mantenerse con los pies en la tierra te tienes que rodear de mucha gente y tomar las decisiones en común: «La ley del sólo sí es sí no la he redactado yo, ha pasado por todo el mundo y era la Ley Montero, no se habla de que las cosas no las haces sola pero se hacen en equipo».

Además, la podemita reconoce que «el principal problema que se ha enfrentado Podemos» es el dejarse atrapar por el sistema. «Tú al principio dices que todo esto no te va a cambiar pero luego el Congreso se convierte en el espacio en el que estas currando todos los días, conoces a la gente, periodistas, sales en los mismos sitios… Y hay un sistema de incentivos porque aceptar los límites tiene premio en lo que se habla de ti por ejemplo».

Y para terminar tiene un recado para el PSOE y Sumar. Preguntada por si cree que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz son los que han echado a Podemos del Gobierno Irene Montero lo tiene claro: «Sí». «En España ha existido un bipartidismo absoluto, no querían que entrásemos. El PSOE nunca ha aceptado una relación de respeto mutuo y negociación, quiere si existe la opción de que haya otra gente de izquierdas que sea una que no cuestione sus límites».