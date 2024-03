Interior refuerza la alerta antiterrorista en España para evitar atentados en Semana Santa

El Ministerio del Interior ha reforzado las medidas del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista ante el periodo festivo de Semana Santa, cuando se producen muchos desplazamientos por toda España, así como grandes afluencias a eventos y actos relacionados con las celebraciones religiosas y culturales.

Para minimizar los riesgos, la Mesa de Evaluación de la Amenaza Terrorista, órgano encargado de valorar todos los elementos de seguridad que inciden sobre el riesgo terrorista en España, ha decidido reforzar las medidas manteniendo el nivel 4 de 5 de alerta antiterrorista.

El objetivo de estas medidas, según ha informado el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska, es «prevenir los riesgos derivados de las celebraciones y de los movimientos de población y de concentración de ciudadanos para el disfrute de la Semana Santa». Así pues, las medidas se centrarán en la vigilancia y protección de los «lugares, espacios y medios de transporte y en los acontecimientos religiosos, de ocio o lúdicos en los que sea previsible una alta concentración de personas». También se reforzará más la protección de los «objetivos estratégicos que son imprescindibles para el normal funcionamiento de la actividad ciudadana».

Cabe destacar que los dispositivos policiales antiterroristas se aplicarán en todo el territorio nacional entre las 00:00 horas de este viernes, 22 de marzo, hasta las 15:00 horas del día 2 de abril.

Medidas de seguridad

Durante el periodo de aplicación de las medidas de refuerzo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aumentarán las medidas preventivas y de vigilancia y de respuesta antiterrorista, así como los controles aleatorios de vehículos y personas en:

Aquellos lugares en los que pueda tener lugar una alta presencia o tránsito de personas, tales como plazas, paseos y grandes vías comerciales.

En acontecimientos de ocio, deportivos o religiosos.

En edificios, centros o instalaciones emblemáticas con gran presencia de visitantes.

En general, en todos aquellos lugares o edificios en los que se prevea vayan a producirse especiales concentraciones de ciudadanos.

Estos dispositivos preventivos se intensificarán asimismo en los grandes centros, infraestructuras e intercambiadores de transportes aéreo, terrestre y marítimo, en particular aquellos que van a soportar una mayor afluencia de ciudadanos y de tráfico.

Alerta antiterrorista en España

España se encuentra en el nivel 4 de alerta antiterrorista, que no se ha movido desde 2015. Este nivel (el máximo es 5) supone el refuerzo de los dispositivos de seguridad y de las capacidades de control y seguimiento por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En concreto, se aplican las siguientes medidas:

Se activan determinadas unidades especiales.

Se refuerzan los dispositivos de protección.

Se incrementan las medidas de vigilancia sobre las infraestructuras críticas.

Se coordinan las medidas de cibervigilancia.

Se realizan evaluaciones periódicas sobre todas estas medidas

Tras el aumento de la amenaza terrorista a Occidente por el ataque de Hamás a Israel, Interior reforzó las medidas de seguridad, aunque optó por mantener el nivel de alerta antiterrorista. La cartera dirigida por Grande-Marlaska no aumentó el nivel para no chocar con sus socios de Gobierno, que no querían la presencia del Ejército en la calle.