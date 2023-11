La violencia desatada por ultras este martes en la calle Ferraz, que reventó la manifestación cívica y pacífica contra la amnistía, se pudo haber evitado. Así lo explican fuentes involucradas en la preparación del operativo, que destacan que el Ministerio del Interior conocía, por la labor previa de agentes de información, la convocatoria interna difundida por varios grupos de ideología neonazi para acudir a Ferraz. Pese a que se sabía dónde habían quedado los miembros de facciones como Bastión Frontal, Distrito Sur o Suburbios Firm, los agentes no recibieron la orden de «embolsarles» previamente y se les permitió acceder a las primeras filas de las protestas. Desde allí, comandaron y provocaron los disturbios.

Interior no es culpable por acción, pero sí por omisión. Así de contundentes se mostraban este miércoles agentes destinados a vigilar y monitorizar todas las actividades de grupos violentos de corte neonazi en Madrid, principal terreno de operaciones de estas facciones. Les conocen a la perfección, quiénes son, saben por dónde se mueven, cómo preparan sus acciones y, sobre todo, sus planes y quedadas.

Este martes no fue una excepción: agentes de la Brigada de Información conocieron con horas de antelación la intención de estos grupos ultras de quedar en un parque próximo a Ferraz y dirigirse hacia allí con el claro objetivo de sembrar el caos en la manifestación y enfrentarse a la policía.

«Embolsamiento y corteo»

Sin embargo, y ahí es donde señalan a las órdenes políticas que no surgieron del Ministerio del Interior en toda la jornada del martes, no hubo instrucciones de pararles los pies. En estos casos, explican fuentes del operativo, se pone en conocimiento de los superiores y se diseña una operación de «embolsamiento». Se acude al lugar de la quedada y se les vigila de cerca con agentes de la Unidad de Intervención de la Policía (UIP).

Desde allí, se hace un «corteo», una conducción protegida por un cordón policial para impedirles llegar al lugar al que se dirigen o al menos hacerlo de forma ordenada, permitiendo que están todos juntos e identificados en todo momento y no campando a sus anchas. Así se hace, por ejemplo, con los ultras de equipos de fútbol que visitan la capital, y que siguen el mismo modus operandi de estos ultras identificados en la manifestación de Ferraz.

Neonazis del fútbol

Pese a que el protocolo y las formas de proceder estaban claras, a los agentes no se les dio la orden de proceder contra estas convocatorias. Las conocían desde horas antes, ya que hay unidades policiales al tanto de estos movimientos y de sus conversaciones en redes y chats privados. Llegó el momento de la quedada y en el lugar no había policía: no habían recibido la orden de seguirles de cerca.

De esa forma, miembros de grupos neonazis como Distrito Sur, Suburbios Firm, Bastión Frontal o la formación Hacer Nación pudieron congregarse y dirigirse a Ferraz sin oposición.

El perfil policial de estos grupos apunta a la presencia de miembros de colectivos ultras del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Pese a la rivalidad entre ambos clubes, son muchas las veces que aparcan sus diferencias para unirse en un frente común, como el de este martes. «Lo que les gusta es liarla, se suelen mover por Getafe y Leganés», explican a OKDIARIO fuentes policiales.

Muchos de ellos son expertos en artes marciales, lo que los hace especialmente peligrosos cuando se produce el cuerpo a cuerpo con fuerzas antidisturbios. Su presencia tiene que ser avisada con antelación al jefe del operativo, ya que la elección de medios para contenerles a distancia suele ser la más adecuada.

También hubo miembros de organizaciones neonazis monitorizados desde horas antes de la convocatoria, como el caso de Hacer Nación, procedentes de los partidos de ultra derecha España 2000 o Democracia Nacional. Caras conocidas y muy identificables para los agentes que suelen tratar con ellos.

Infiltrados en Ferraz

Una vez empezó el caos en Ferraz, que sepultó la masiva manifestación cívica que se producía por cuarto día y que transcurría sin incidentes, los agentes de paisano que seguían el desarrollo de los acontecimientos sobre el terreno comprobaron que eran los miembros de estos grupos quienes, infiltrados entre la masa, iniciaron el lanzamiento de piedras y botellas.

Comprobaron, también, el conocimiento que tenían los cabecillas de estos grupos para moverse en estos escenarios, replegarse ante la Policía y avanzar o buscar rutas alternativas para llegar a primera línea de confrontación con la UIP. Profesionales de la violencia callejera.

Los resultados son constatables. «Nos lanzaron piedras, botellas de Larios, petardos, litronas de cerveza, baldosas partidas y quemaron contenedores en Ferraz», señalan fuentes del operativo. Balance: 6 detenidos (5 hombres y una mujer, entre ellos un menor) acusados de atentado contra agente de la autoridad, resistencia, desobediencia y desórdenes públicos. Pero, como dicen, mucho de ese caos se pudo evitar con una orden de Interior que nunca llegó y que ha dejado marcadas las manifestaciones cívicas en Ferraz.