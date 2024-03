‘Infolibre’ de Maraña admite que mintió sobre Feijóo: «La Xunta no ayudó a la empresa de su mujer»

Descalabro en el matrix sanchista. La campaña de bulos contra el PP lanzada desde las terminales mediáticas del Gobierno de Pedro Sánchez para tapar el caso Koldo hace mea culpa en tiempo récord. La web Infolibre de Jesús Maraña ha tenido que admitir que mintió cuando publicó que la Xunta presidida entonces por Alberto Núñez Feijóo «había concedido al menos 114.000 euros en subvenciones a la empresa Sargadelos, siendo su mujer, Eva Cárdenas, miembro de esa empresa». El periodista que firmó la noticia, Fernando Varela, ha pedido disculpas este jueves en sus redes sociales admitiendo el bulo sobre la mujer de Feijóo: «A veces cometemos errores».

La realidad era muy diferente. La Xunta presidida entonces por Alberto Núñez Feijóo no concedió ninguna ayuda o subvención a la Fundación Sargadelos entre los meses de diciembre de 2020 y agosto de 2022, cuando su mujer, la ejecutiva y empresaria inmobiliaria Eva Cárdenas, trabajaba para este grupo gallego.

«En realidad, el dinero público fue destinado al Real Patronato de Sargadelos, una entidad que no tiene relación con la empresa dependiente de la Fundación Sargadelos para la que trabajó la pareja del hoy presidente de la Xunta», reconoce este jueves Infolibre pedaleando hacia atrás a toda velocidad por su información publicada el pasado martes.

Nos esforzamos para que no pase, pero a veces cometemos errores. Este es uno de esos casos. Pido disculpas. Ejercer el periodismo de buena fe también es esto 👉 La Xunta de Feijóo no ayudó a la empresa para la que trabajó su pareja https://t.co/RWWUOyT9uh vía @_infolibre — Fernando Varela (@Fervabi) March 21, 2024

«Nos esforzamos para que no pase, pero a veces cometemos errores. Este es uno de esos casos. Pido disculpas. Ejercer el periodismo de buena fe también es esto. La Xunta de Feijóo no ayudó a la empresa para la que trabajó su pareja», ha sido el mensaje escrito por Varela tras el ridículo de confundir al Real Patronato de Sargadelos con la Fundación Sargadelos para la que trabajó la mujer del ex presidente de la Xunta.

«El Real Patronato tiene como objeto la reconstrucción, mantenimiento y puesta en valor, incluida la musealización, del conjunto histórico de Sargadelos (la antigua fábrica de porcelana) y la Fundación Sargadelos, al frente de la cual también está un patronato, es la responsable de la Fábrica de Cerámica de Sargadelos SL y la Fábrica de Cerámica del Castro SL», explica la web de Maraña.

Sánchez lo utilizó para atacar a Feijóo

El Gobierno vio en la información falsa de Maraña una oportunidad de oro para atacar a Feijóo. El pasado miércoles, en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, María Jesús Montero se atrevió a pedir explicaciones al PP recitando el titular de Infolibre, y les amenazó con un «¡cuidado!» en venganza por los ataques que han proferido los populares contra Begoña Gómez por el rescate de Air Europa. Mientras Montero consumaba su ataque a Feijóo, se podía ver a Sánchez repitiendo una y otra vez hasta seis veces «Y más cosas», sonriendo y señalando con el dedo amenazante.

Sagardelos desmiente el bulo de Infolibre

Segismundo García, el dueño de Sargadelos, ha negado rotundamente en un comunicado que hubiera esas subvenciones con las que hoy acusaban Sánchez y Montero a Feijóo: «No hubo subvenciones ni ayudas, ni se solicitaron» para Sargadelos mientras la mujer de Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, trabaja en ella entre diciembre de 2020 y agosto de 2022″.

El dueño y administrador único del grupo empresarial gallego tacha la información de Infolibre en el comunicado de «falsa, tendenciosa y con evidente ánimo de zaherir y dañar la reputación de las personas y empresas implicadas» y la lamenta que la noticia «no tenga por objeto servir a la verdad ni honrar el buen periodismo» sino todo lo contrario, «enmarañar la actualidad política y desviar el foco de atención de la ciudadanía» ya que, insiste, «ninguna empresa del grupo recibió ninguna subvención y ayuda». (Ni fueron solicitadas)», ha recalcado desmontando el bulo sobre la mujer de Feijóo. «Las pymes raramente tenemos accesos a esos pelotazos», ha argumentado.