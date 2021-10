Laura Borràs (JxCAT), presidenta del Parlament catalán y mano derecha del fugado ex presidente Carles Puigdemont, es a día de hoy la política mejor pagada de Cataluña. Con un sueldo que asciende hasta los 155.000 euros, la independentista no esconde su resquemor al considerar que su salario se queda corto en ocasiones. «Hay cosas que no tienen precio», ha asegurado en una entrevista en TV3.

«Le puedo decir que hay cosas que no tienen precio. Hay cosas que hacemos en nuestro trabajo que no hay dinero para pagarlo», ha asumido Borràs, la mejor pagada de toda la administración catalana y uno de los rostros más extremistas del discurso separatista catalán.

Así lo ha mantenido durante una entrevista en el programa Planta Baixa de TV3, cuando a Borrás le han preguntado por unas declaraciones del dirigente de la CUP, Pau Juvillà, que hace días aseguró que los diputados catalanes «cobramos un pastón».

«Hi ha coses que fem a la nostra feina que no hi ha diners per pagar-ho.» @LauraBorras, presidenta del @parlamentcat #PlantaBaixaTV3 ▶ https://t.co/NfZBZuOUHy pic.twitter.com/pzESHuSobh — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) October 13, 2021