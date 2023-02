Una de las principales reivindicaciones de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno es sacar pecho sobre el supuesto papel de importancia que ha adquirido España desde que él gobierna. Algo que, como ha recordado Eduardo Inda, está completamente fuera de la realidad: «El señor Sánchez dice que pintamos mucho en Europa y no pintamos ni un carajo».

El director de OKDIARIO ha valorado en el Programa de Ana Rosa la última decisión de la Justicia europea sobre Carles Puigdemont. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y ha aclarado que Bélgica no se puede negar a entregar al ex presidente catalán fugado, Carles Puigdemont.

Eduardo Inda ha destacado que el hecho de que Puigdemont siga huido de España sólo muestra una cosa: que «el Estado español es un Estado débil porque lo que había que haber hecho no ejecutar las orden de detención que nos dicta Bélgica cuando piden que les entreguemos a un delincuente belga que reside y se refugia en España».

«El problema que tiene España es que es un Estado muy débil, no nos concedieron la orden de detención ni Alemania ni Bélgica, dos países de Europa, es decir cuando el señor Sánchez dice que pintamos tanto en Europa no pintamos ni un carajo y yo creo que todo esto se va a resolver cuando decida el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si mantiene o no su inmunidad», ha defendido.