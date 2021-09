Un macrobotellón con 40.000 personas que ha tenido lugar de la noche de este viernes a la madrugada de este sábado en la plaza España de Barcelona y en sus alrededores durante las fiestas de la Mercè se ha saldado con un total de 43 heridos, 13 de ellos con lesiones por arma blanca.

El teniente de alcalde de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, ha aclarado este sábado en rueda de prensa que, del total de atenciones sanitarias, 17 han sido por lesiones leves, 23 por lesiones menos graves y tres por lesiones graves. Además, ha habido un total de 20 detenciones a lo largo de la noche, 12 por parte de la Guardia Urbana y ocho de los Mossos d’Esquadra, y los arrestados pasarán a disposición judicial en las próximas horas.

En laSexta Noche, Eduardo Inda culpó de esta situación de absoluto caos a la alcaldesa antisistema Ada Colau, porque «cuando no es un macrobotellón son las manifestaciones a favor de Pablo Hasel, y cuando no es Hasel es la Via Layetana ardiendo» por los cuatro costados «por los indepes». Inda ha recordado que estas algaradas solo se producen con esta frecuencia en Barcelona.