Eduardo Inda contó en LaSexta Noche, en referencia a la Convención que el PP está celebrando estos días, que «a mí me decía un ponente que si viene [Isabel Díaz Ayuso] a la Convención, la van a recibir por todo lo alto, que es lo que ha ocurrido». Sobre las posibles aspiraciones a nivel nacional de Ayuso, Inda explicó que «yo no conozco un solo político que no aspire a ser presidente de España».

Puso Inda en valor «el acto de generosidad que ha hecho Ayuso ha allanado el camino de Pablo Casado para la reconquista de La Moncloa. El cainismo dentro del PP era una auténtica locura, el electorado siempre castiga la división».