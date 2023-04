La imagen más insólita de Semana Santa: vecinos parando el tráfico en El Escorial por falta de policía

La localidad madrileña de El Escorial ha registrado estos días una importante polémica porque el consistorio no ha planeado un despliegue de policías locales para ordenar el tráfico durante las procesiones de Semana Santa. En este municipio de 17.000 habitantes habitualmente había agentes para frenar a los coches. Sin embargo, tal como denuncia el PP, en esta ocasión se ha improvisado un dispositivo por parte de los propios vecinos.

«La falta de interés y los pocos medios facilitados por parte del Gobierno municipal ha obligado a los propios vecinos del municipio a cortar las calles para que el paso de Viernes Santo pudiera acceder a la M-600 con seguridad», indican fuentes populares.

Esta población serrana ha vivido como los vecinos han ejercido de «policías improvisados», regulando el tráfico y cortando la carretera para que el paso del Viernes Santo pudiera acceder con seguridad. El Partido Popular escurialense ha transmitido su «indignación y sorpresa» ante esta insólita imagen de vecinos regulando el tráfico. Aseguran que es el fiel reflejo del «total desinterés» del gobierno municipal por la Semana Santa del municipio, por las tradiciones y por la fe de sus vecinos. Su despreocupación total y la falta de medios aportados para el correcto desarrollo de las procesiones ha puesto en peligro la seguridad de las hermandades y cofradías que portaban el paso del Viernes Santo, la seguridad de los propios vecinos que asistían a la procesión y, especialmente, de los voluntarios improvisados que, en mitad de la noche y sin los medios reflectantes necesarios, cortaron una carretera comarcal con todos los riesgos que ello implica.

Tal y como recuerda el Partido Popular, el Escorial cuenta con más de 17.000 personas como población fija, más todos los vecinos que acuden en épocas vacacionales y festivas. En municipios de este tamaño es lógica una buena planificación de la plantilla de la Policía Local para que todos los accesos y recorridos de las procesiones estuvieran cubiertas y se pudiera garantizar la seguridad de todos los vecinos.

Otro de los vecinos de El Escorial

El candidato popular, Antonio Vicente, recuerda que «esto es lo que pasa cuando dejamos nuestras tradiciones y creencias en manos de gobiernos de izquierdas que no comparten nuestra fe». Recuerda que el equipo de Gobierno habló de «no ser hipócritas» para no acudir a los actos multitudinarios de estos días. Así lo expuso, en particular, en el pleno municipal la alcaldesa en funciones, Tamara Ontoria, de Unidas El Escorial. Afirmó: «Estaremos hasta allá donde pensamos que debamos estar, por una cuestión de convicción y de coherencia. Yo nunca he considerado que un cargo público por el simple hecho de serlo tenga que acudir a cualquier acto que no lo haría como vecino o como vecina, porque las tradiciones son del pueblo y el pueblo es quien tiene que ser protagonista y sentir las tradiciones».

«De esta forma, lo que realmente ha ocurrido es que los vecinos han sido protagonistas involuntarios hasta tal punto que han tenido que cortar las calles para que los pasos de la Semana Santa pudieran realizar su recorrido», zanjan desde el PP.