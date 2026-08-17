Igualdad podría financiar 3 centros de acogida a las víctimas de violencia machista con el coste de una sola campaña

El Ministerio de Igualdad destinará 5.329.770 euros a la campaña Concienciación social contra las distintas formas de violencia contra las mujeres 2026. Esa cifra, ejecutada entre mayo y diciembre de este año, supera en más de medio millón de euros lo que cuesta gestionar durante dos años los tres principales centros de acogida para víctimas de violencia machista de la Comunidad de Madrid.

Según datos oficiales de la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional destina 4.800.000 euros a la gestión bianual de tres centros de acogida con capacidad conjunta para 82 plazas, donde se ofrece alojamiento, manutención y un tratamiento integral —psicológico, educativo, socio-laboral y jurídico— a mujeres y menores víctimas de violencia de género. Solo en 2024, estos tres recursos atendieron a 66 mujeres y 84 menores, un total de 150 personas.

La comparación evidencia una distancia notable entre el gasto en comunicación institucional y la financiación de los recursos que atienden directamente a las víctimas. Mientras la campaña de sensibilización se limita a difundir un mensaje de rechazo social hacia la violencia machista a través de televisión, radio, prensa, revistas, digital y exterior, el importe equivalente permitiría sostener durante dos años la atención residencial, la manutención y la recuperación de decenas de mujeres y sus hijos.

Esta campaña no es un caso aislado dentro del ministerio. Igualdad planifica para 2026 un total de seis campañas institucionales con un presupuesto conjunto de 14.218.525 euros, lo que sitúa al departamento como el segundo con mayor inversión publicitaria de todo el Gobierno, sólo por detrás de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El coste medio por campaña asciende a 2.369.754 euros, la segunda ratio más alta de los 21 ministerios, únicamente superada por Interior —donde el dato está distorsionado por la campaña de Seguridad Vial de la DGT, que concentra 10,2 de los 10,4 millones del ministerio en solo dos campañas—.

En el conjunto de la Comunidad de Madrid, el presupuesto regional destinado en 2025 a la lucha contra la violencia de género asciende a 40 millones de euros, una cifra que incluye tanto los centros de acogida como el resto de recursos de la red autonómica, compuesta por 324 plazas. El coste de la campaña ministerial equivale así a más del 13% de ese presupuesto regional íntegro.

El Plan 2026 recoge un total de 124 campañas institucionales de la Administración General del Estado por 155.601.788 euros, un 3,45% menos que en 2025, cuando se alcanzó la cifra más alta de gasto publicitario institucional de los últimos 18 años. El propio Gobierno reconoce en el documento que «el gasto finalmente ejecutado suele situarse por debajo de la cifra inicialmente consignada», una advertencia que en años anteriores se ha traducido en desviaciones de hasta el 30% entre lo planificado y lo realmente gastado.

La Ley 29/2005, de Publicidad y Comunicación Institucional, exige que estas campañas respondan a razones de interés público y respeten principios de «eficiencia y austeridad en el gasto», sin que puedan destinarse a destacar logros de gestión del Ejecutivo de turno.