El ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, calificó de «maldito informe» el documento elaborado por el ex presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco que supuestamente evitó que Franco decidiera que España entrara en la II Guerra Mundial.

Iglesias entrevistó en 2020 a la cineasta Cecilia Bartolomé y, en el transcurso de esa charla, le reveló que el almirante había sido el responsable de la elaboración de un dictamen, que le mantendría toda la noche en vela, basándose en el cual, Franco, antes de reunirse con Hitler en Hendaya en 1940, decidió que España, que acaba de salir de una cruenta Guerra Civil, no entrara en la contienda mundial.

De acuerdo con Bartolomé, Carrero informaba en ese documento a Franco que España no tenía suficientes defensas en el norte de España para una posible invasión inglesa en el caso de que entrara en la guerra con Alemania.

La directora de cine, responsable del documental Después de… que puede verse en la exposición El tragaluz democrático. Políticas de vida y muerte en el Estado español (1868-1976) organizado por el Gobierno de Pedro Sánchez, en el que aparece una mujer justificando que ETA matara a policías y guardias civiles, reconoce ser una «enamorada» de la figura de Carrero Blanco, a pesar de que, precisamente, en esa misma exposición donde se proyecta su documental se evita condenar su asesinato a manos de ETA en 1973.

En su lugar, el comisario de la muestra, Germán Labrador Méndez, que también es director de Actividades Públicas en el museo Reina Sofía, cargo por el que percibe un sueldo anual de 68.000 euros, destaca del atentado que supuso un «fuerte impacto simbólico» porque «aludía al final de una generación de militares que, tras haber impulsado la Guerra Civil y sus crímenes, supo patrimonializar en su favor el mando del Estado».

«Yo me enamoré del personaje de Carrero Blanco como de todos los personajes con los que he trabajado. Es una historia fascinante, es el funcionario gris, el hombre gris, era un personaje (…) era la única persona a la que Franco respetó muchísimo, era la única persona por la que lloró Franco. Era el hombre gris, oscuro y sin personalidad pero imprescindible para Franco», expone Bartolomé en esa entrevista con el ex vicepresidente del Gobierno de Sánchez y antiguo ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

La directora de cine afirma que Carrero era «brillantísimo» en estrategia marítima a pesar de parecer «un cerrutio». En este punto, Bartolomé recuerda como «todo el mundo» se burlaba del atentado del ex presidente y cantaba «voló, voló Carrero voló» y «tiraban las gorras al aire». Una escena, que reconocen en la conversación, aparece también reflejada en el documental de Después de…