Iceta culpa a los españoles del ‘procés’: “Cataluña no será independiente si se encuentra bien acogida en España”

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este viernes en Tarrasa, en el marco de la presentación del alcaldable del partido en la ciudad, Alfredo Vega, que "Cataluña no será independiente si se encuentra bien acogida en España".

Iceta ha definido que Cataluña “tiene un problema político“, y por este fracaso de la misma política, ha continuado, se está celebrando el juicio en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas, y por esta razón, ha pedido no volver a repetir los mismos actos y se abandone cualquier intento de vía unilateral.

Ha recordado las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “diálogo dentro de la ley” y lo ha comparado contra la propuesta de la derecha, la aplicación permanente de un artículo 155, que como ha señalado es un mecanismo excepcional y temporal recogido dentro de la Constitución.

El socialista ha dicho que Sánchez no ha podido aprobar los presupuestos por “la pinza de la derecha y los partidos independentistas”, algo que no ha entendido por parte de estos últimos y ha determinado que sus razones aún no las han explicado.

Ha lamentado que el Govern haya colgado los presupuestos en una web y ha determinado que “si no quieren gobernar y no pueden que lo dejen” y dejen a otros, remarcando que Cataluña tiene problemas reales que tiene que solucionar.

Iceta ha expresado su sorpresa por las incorporaciones que Cs ha sumado a sus equipos como el del exsocialista y exalcalde de L’Hospitalet de Llobregat, Celestino Corbacho, al lado de Manuel Valls para la candidatura de Barcelona.