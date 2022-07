La Generalitat sigue adelante con su intención de fulminar el español en las aulas de Cataluña, aunque la realidad sociolingüística de la comunidad no avale esos planes. De hecho, una encuesta del Gobierno catalán admite que la inmensa mayoría de los alumnos ni habla ni quiere hablar sólo en la lengua autonómica, como pretenden las autoridades separatistas.

Se trata del Estudio sociodemográfico y lingüístico del alumnado de 4º de ESO en Cataluña que, aunque elaborado el año pasado, la Generalitat recupera ahora en un boletín dirigido este mes a la comunidad escolar, Infoescola. Es decir, en plena ofensiva por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga al 25% de las clases en español.

En la encuesta se pone de manifiesto el escaso uso del catalán entre la población más joven y la preferencia por el español, un asunto que para las autoridades independentistas resulta especialmente preocupante. La mayoría de alumnos se sitúa en el grupo que habla «más castellano o igual catalán que castellano». Apenas un 5,1% habla sólo catalán mientras que el porcentaje de alumnos que utilizan sólo o mayoritariamente el español se ha incrementado en siete puntos en los últimos 15 años, hasta el 48,2%.

Los que sólo hablan en catalán o que utilizan con preferencia esta lengua, mientras tanto, son ahora el 19%, frente al 33,7% de entonces. «Es evidente que el grupo lingüístico catalán ha sufrido un importante retroceso a lo largo de este periodo», señala el informe.

La encuesta concluye además que el porcentaje de alumnos a los que, en un futuro, les gustaría situarse en el grupo de «quienes hablan sólo o más catalán» ha pasado de suponer un 31,4% a «un escaso 14,8%», «por tanto se ha reducido a menos de la mitad entre 2006 y 2021». «Un hecho que indica que la lengua catalana no es atractiva para ser adoptada en un futuro», señalan los autores, que apuntan a la «falta de oferta audiovisual y de contenidos en la red en lengua catalana» como una de las «razones de peso de este bajón», lo que provoca que los jóvenes perciban el catalán «como una lengua no necesaria o poco útil en el ámbito no escolar o social».

La Generalitat ha maniobrado en las últimas semanas para burlar la sentencia que obliga a dar un 25% de español de las horas en las aulas. Lo ha hecho aprobando un decreto en el que no se establece un porcentaje mínimo de español, ni se reconoce como lengua vehicular.

Además, la consejería de Educación ha enviado una instrucción a los colegios catalanes para exigirles que adapten su proyecto lingüístico al decreto, es decir, que implícitamente desobedezcan el fallo del Alto Tribunal. La orden de la Generalitat obliga también a aquellos centros, como el de Canet de Mar (Barcelona), en los que la Justicia ha reconocido específicamente -a instancia de las familias-el uso del español.

«Inconstitucional»

Esta semana, el TSJC ha avanzado que existe una «imposibilidad legal» para ejecutar la sentencia porque se contradice con la nueva normativa catalana sobre uso de lenguas oficiales en la enseñanza, y planteará una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC).

Según este tribunal, la nueva normativa ideada por el Govern para burlar la sentencia del 25% «suscita serias dudas sobre su validez por vicios de inconstitucionalidad» pues impide de manera sobrevenida aplicar la sentencia.