Google y WhatsApp aseguran a la UCO que guardarán los mensajes de la filtración de García Ortiz

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha informado mediante oficios al magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que tanto Google como WhatsApp han accedido a conservar los datos y los mensajes del móvil de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado investigado por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso.

Según los documentos policiales consultados por OKDIARIO, la UCO solicitó a ambas compañías tecnológicas los pasados 28 y 30 de enero la preservación de datos que podrían estar vinculados con la investigación en curso. WhatsApp respondió afirmativamente el 29 de enero, mientras que Google ha confirmado su colaboración el 10 de marzo.

Fuentes jurídicas subrayan que estas empresas tecnológicas «contesta así por sistema, pero no es que hayan estudiado nada». «Confirman que se procede a la conservación pero no que haya algo que conservar. Por el momento no se puede saber si hay mensajes y emails que aún se pueden conservar o si ya han sido borrados. En caso de que aún estén en los servidores Meta y Google se comprometen a no borrarlos», exponen.

Por su parte, el juez Hurtado, encargado de la instrucción del caso, emitió comisiones rogatorias internacionales con el objetivo de recuperar información que habría sido eliminada por García Ortiz. Según las investigaciones, el fiscal general borró datos de sus teléfonos móviles y habría eliminado su cuenta personal de Gmail tras conocer que el Tribunal Supremo había iniciado una causa penal en su contra.

Esta actuación judicial se produce después de que el Supremo prorrogara seis meses la investigación, citando la falta de colaboración del fiscal general para esclarecer los hechos. El magistrado instructor llegó a afirmar que es una «evidencia» que García Ortiz «ha hecho desaparecer pruebas» relevantes para la investigación.

Esta semana será clave en el caso. El juez del Supremo tomará declaración este miércoles como testigos a Pilar Sánchez Acera, actual número dos del PSOE de Madrid y ex asesora de Moncloa, y a Francesc Vallés, ex secretario de Estado de Comunicación. Ambos están vinculados a los correos electrónicos filtrados ya que quedó probado que los tenían antes de que Juan Lobato y el diario El Plural los sacaran a la luz.

El magistrado instructor accedió a la petición de estas testificales de la acusación popular ejercida por Manos Limpias al considerar relevante «conocer el recorrido» del correo del 2 de febrero de 2024 hasta su publicación el 14 de marzo en El Plural. El objetivo es determinar «en qué circunstancia circuló a través de personas por las que pudo haber pasado».

La UCO de la Guardia Civil concluyó en un informe que Moncloa tuvo acceso al correo relacionado con el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso antes de su publicación en prensa. Según la investigación, al menos estaban al tanto del documento Juan Lobato (entonces líder del PSOE madrileño), Sánchez Acera, Laura Sánchez Espada (directora de comunicación del Ministerio de Vivienda), Vallés y Ion Antolín (ex director de Comunicación del PSOE).

Críticas a García Ortiz

En paralelo, el juez Hurtado ha desestimado el recurso presentado por la Abogacía del Estado en nombre de García Ortiz contra la comisión rogatoria enviada a Irlanda para conseguir la cooperación de Meta (propietaria de WhatsApp) y Google en la recuperación de mensajes y correos del fiscal general.

El magistrado ha criticado duramente al fiscal general, señalando que esta medida «ha sido necesaria solo por la falta de colaboración» del fiscal general, quien admitió haber borrado sus comunicaciones «por motivos de seguridad».

«No se puede pretender que se obvie la práctica de algunas diligencias que pretenden suplir dicha falta de colaboración», sostiene Hurtado, quien insiste en que «de lo que se trata es de recuperar una información que existiera en dispositivos móviles utilizados por el investigado, que ha podido hacer desaparecer».