El Gobierno rechaza pedir perdón a Milei tras acusarle Puente de ser un drogadicto

El Gobierno de España ha rechazado pedir disculpas a Milei por las duras palabras del ministro Óscar Puente, que ha acusado al presidente argentino de ingerir «no sé qué sustancias». Desde el Ministerio de Exteriores han respondido que el Gobierno de España «rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado» argentino.

«El Gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina,​ que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos. El Gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española», reza el comunicado.

Este comunicado del Ministerio de Exteriores se produce como respuesta a Milei, que poco tardó en contestar a Puente. A media noche, la Oficina del Presidente de Argentina emitió un duro comunicado contra las palabras del ministro español, censurando «las calumnias e injurias» lanzadas hacia su persona. Además, Milei respondió a Sánchez recordándole directamente el caso judicial que afecta a su esposa, Begoña Gómez.

«Por el bien del Reino de España, esperamos que la Justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su Nación y, por consiguiente, las relaciones con nuestro país», reza la nota oficial difundida por la Jefatura del Ejecutivo argentino.

‘Caso Begoña’

Milei hace referencia a la investigación que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha abierto contra Begoña Gómez, por las relaciones empresariales que la esposa de Sánchez mantiene con varias empresas privadas -que han recibido contratos públicos del Gobierno español-. Las diligencias judiciales, abiertas a partir de una denuncia de Manos Limpias, buscan determinar si se ha cometido un delito de tráfico de influencias.

La querella sostiene que Gómez podría haber influido en funcionarios públicos para obtener beneficios económicos para sí misma u otros, así como haber participado en actos de corrupción privada.

Los insultos de Puente

Esta crisis democrática sin precedentes entre Argentina y España, se ha producido tras el ataque de Óscar Puente a Javier Milei. El ministro de Transportes ha acusado al presidente de Argentina de consumir drogas durante una mesa redonda sobre comunicación y redes sociales en Salamanca.

«No sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho. Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿Os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? Yo dije: es imposible que gane las elecciones», ha arremetido Óscar Puente contra Milei, insinuando que había consumido droga.

Durante su exposición, Puente, conocido por sus salidas de tono y comentarios impropios de su puesto como ministro, ha defendido que -en referencia al uso de las redes sociales- en 140 caracteres «tienes que usar un punto de sinceridad y concreción que a veces se confunde con agresividad».

«No tengo por qué cortarme a la hora de expresarlo. Lo hago especialmente en las redes sociales, empleo un punto de agresividad; en las redes se juega duro y, si no juegas duro, pasas desapercibido y eres irrelevante», ha afirmado Óscar Puente, después de acusar al presidente de argentina de consumir drogas.

Noticia en ampliación.