Al Gobierno se le queda corto el «sabotaje» y desliza que fue «un ataque a una infraestructura crítica»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha cambiado sobre la marcha su discurso en torno al robo de cable producido el domingo que ha provocado el caos ferroviario en varias estaciones españolas. El presidente de la operadora pública Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha reemplazado el término «sabotaje» utilizado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, desde primera hora del lunes, y desliza que se trata de «un ataque a una infraestructura crítica».

Fernández Heredia, ex concejal de Más Madrid nombrado presidente de Renfe por Puente, asegura que no le corresponde ni a él ni a la empresa que representa y sí a «Adif y a las fuerzas de seguridad» decidir si se trata de un tema de seguridad nacional, pero ha indicado que «efectivamente, estaríamos hablando de un ataque a una infraestructura crítica, lo cual es una cosa muy seria».

El presidente de la empresa pública ferroviaria también ha relatado que la previsión con respecto a los retrasos en trenes de alta velocidad es que «entre dos y cuatro de la tarde, depende del territorio» se hayan restablecido los horarios tras la demora.

Preguntado en una entrevista en Al Rojo Vivo sobre la hipótesis del «sabotaje» en el AVE Madrid-Sevilla que ha afectado, directa o indirectamente, a más de 10.000 viajeros, el presidente de Renfe ha sustituido este término por el mencionado de «ataque» y se ha justificado en que el cable cortado tiene «muy poco peso y valor pero que es seguro cortarlo porque no está electrificado, en cinco puntos diferentes distanciado de manera simultánea». Por tanto, según Fernández Heredia no cabría otra explicación «que no sea causar un daño irreparable a la infraestructura».

«Ese cable vendido en el mercado negro no llega a costar ni mil euros y no tiene ningún sentido ese operativo y además se realizó en los lugares donde estaban las balizas y se sabía que las consecuencias eran ellas, luego sin duda fue intencionado y es muy poco plausible que el motivo fuera vender un poco de chatarrilla de cobre», añade Álvaro Fernández Heredia.

Las declaraciones del dirigente de Renfe se producen con la investigación judicial y policial en curso sobre un robo común de cableado de cobre. La hipótesis desplegada por Óscar Puente, de un presunto sabotaje, no ha estado nunca encima de la mesa tal y como ha informado OKDIARIO, por lo que la explicación del ministro de Transportes queda desmentida, ya que todos los indicios se dirigen hacia un robo común, al que se sumó un accidente de un convoy con la catenaria.

El Gobierno, por tanto, queda atrapado en sus propias explicaciones, cambiando de versión y retratado por un comunicado público, de la propia Renfe, a las 18:10 horas del domingo, en el que demuestra que conocía el robo de cobre al anunciar «demoras medias de 40 minutos» desde ese momento. Sin embargo, el Ejecutivo permitió que los trenes de alta velocidad (AVE) salieran de las estaciones, provocando que los vagones en los que viajaban pasajeros se quedaran tirados en las vías durante horas, lo que por su parte ha derivado en múltiples retrasos en la mañana del lunes.

Disputa entre Renfe e Iryo

El máximo mandatario de Renfe ha hablado también del enganchón de un Iryo con la catenaria que habría colaborado al caos en el sistema ferroviario. La compañía privada alega que su tren estaba detenido como consecuencia del robo de cable previo y registró una falta de tensión en la línea, pero Fernández Heredia ha deslizado que «estuviera el tren parado o no, yo creo que estaba parado, el cable se rompe precisamente donde está ese tren, por tanto no hay otro tren que haya podido producir ese corte de la catenaria».

Esto, en palabras de Fernández Heredia, «implica la pérdida de tracción y de tensión y la paralización de la red y complicó sobremanera el ya complicado operativo». El presidente de Renfe deja claro que «le podría haber pasado a cualquier otro» y que no quiere «señalar a ninguna empresa», pero ha destacado que «la acumulación de estas dos incidencias tuvo un efecto multiplicador que han sufrido los viajeros».