La gerente de Tragsatec purgada por el Gobierno revela que alertó del contrato «irregular» de Jésica

La ex gerente de Desarrollo Rural y Política Forestal de Tragsatec Caridad Martín Palacios, purgada por el Gobierno de Pedro Sánchez en el marco del caso Koldo, ha dejado claro que la contratación de Jésica Rodríguez, ex novia de José Luis Ábalos, en esta empresa pública fue «irregular». De hecho, ha revelado que alertó de ello a sus superiores, incluido el subdirector de Adif, Ignacio Zaldívar.

Así lo ha manifestado durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo y sus ramificaciones, donde ha denunciado «una serie de anomalías» en todo el proceso de contratación de Jésica. De esta manera, ha dicho que se sienta «cabeza de turco» de todo este asunto.

La ex gerente de Tragsatec que presentó su dimisión en pleno escándalo del enchufe de Jésica ha desvelado que fue forzada a ello para «frenar las investigaciones». Ahora, tras contar la verdad, no ha ocultado que teme «represalias» de los que fueron sus superiores.

Caridad Martín ha dicho que antes de iniciarse el proceso de selección por el que fue contratada la escort de Ábalos, ya le pasaron el nombre de Jésica en un cuadro. Quien le pasó ese nombre fue Ignacio Zaldívar, subdirector de Adif en ese momento. Zaldívar estaba citado para comparecer este lunes en esta comisión, pero ya el viernes comunicó que no podría hacerlo por problemas médicos.

Es más, Caridad Marín ha señalado que pidió incluso, que no se volvieran a enviar currículos impuestos por Adif, cliente de Tragastec en el proyecto donde fue enchufada Jésica. Sin embargo, no volvió a tener respuesta de ello hasta que se destapó el escándalo, y lo que le trasladaron fue ya un ultimátum, que presentara su dimisión. «A mí solo me dicen que me tienen que cesar como medida preventiva por los partes de Jésica», ha confesado. Y es que la ex novia de Ábalos cobró sin cumplir con sus obligaciones laborales.

El cese de Caridad Martín, además, fue del todo inusual. Según ha desvelado, le dictaron, palabra por palabra, lo que tenía que poner en el mail para su cese voluntario. Todo una paradoja, puesto que fue ella quien denunció las irregularidades en la contratación de Jésica.

Caridad Martín Palacios ha reconocido las «presiones» que ha sufrido por parte de sus superiores, nombrados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Un Ejecutivo que es capaz de todo con tal de «frenar las investigaciones», según las palabras utilizadas por la purgada.

«Sacrificarse»

Asimismo, según ha explicado en detalle, el día anterior a la declaración de Jésica Rodríguez en el Tribunal Supremo el pasado 27 de febrero del 2025, altos cargos del Grupo Tragsa, del que depende la filial tecnológica Tragsatec, le instaron a cesar en su puesto para «sacrificarse» por lo que pudiera decir la ex pareja de Ábalos ante el juez. «Me dicen que para evitar daños reputacionales a la empresa y por el bien de la empresa yo tengo que hacer un sacrificio y poner mi cargo a disposición», ha relatado.

En cualquier caso, Caridad Martín Palacios ha dicho que no tenía constancia de Jésica Rodríguez al estar en una gerencia con unas 600 personas, a la vez que ha negado haber recibido ninguna orden o haberla dado sobre esta persona, recogió Ep.

Al inicio de su comparecencia, la exgerente de Tragsatec ha señalado que, bajo su punto de vista, se ha utilizado la empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura para dar «continuidad» al trabajo de Jésica Rodríguez tras su paso por Ineco «porque no podía seguir allí por la normativa laboral». Ineco es otra empresa pública donde Jésica estuvo previamente enchufada por la trama durante dos años. De ahí, pasó directamente a ser colocada durante medio año en Tragsatec.