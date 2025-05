Una ex cargo de Tragsatec revela que le mandaron hacer la «vista gorda» en el enchufe de Jésica

Virginia Barbancho Domínguez, ex responsable técnico del proyecto de Tragsatec al que estaba adscrita Jésica Rodríguez, la ex novia del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos enchufada en esta empresa pública, ha revelado este viernes en el Senado que si bien detectó «irregularidades» al respecto, recibió indicaciones desde Adif -organismo cliente- para hacer la «vista gorda».

«Lo que pasa es que me mandaron callar», ha señalado la ex cargo de Tragsatec durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del caso Koldo, en la que ha explicado que tuvo la «certeza» de que la ex escort de José Luis Ábalos no fichaba.

«Tenía elementos que no me gustaban nada», ha declarado Virginia Barbancho, que ha denunciado que no pudo terminar de descubrirlo, aunque sí que lo puso en conocimiento de su superior jerárquico.

La compareciente ha confirmado que, durante el proceso de selección, su superior jerárquico, Ignacio Zaldívar, le pasó el currículum de Jésica Rodríguez y que, después, le indicó que era «sobrina del ministro Ábalos», algo que ella anotó para tenerlo en cuenta de cara al futuro.

De lo que no le avisó Zaldívar, subdirector de Adif, era de que Jésica iba a ser colocada como adscrita a la presidencia del operador ferroviario y de que no tenía que ir a trabajar, según se desprende de su declaración. Para la compareciente, fue una «sorpresa» el puesto para esta incorporación y las condiciones laborales: «Me dijeron que iba a teletrabajar […] y me cogía poco el teléfono. Por eso recurrí al whatsapp», ha precisado.

Los días posteriores a su contratación, Jésica no fichaba, y por eso Virginia Barbancho le pidió explicaciones. De esta manera, ha confirmado que recibió un correo diciéndole que dejara de molestar a Jésica, aunque ya se lo habían dicho verbalmente.

No obstante, la compareciente se ha desmarcado en todo momento del proceso de selección de Jésica Rodríguez, aunque, cuando ya estaba dentro del proyecto, alguien le llegó a comentar que venía de parte del ministro de Transportes de por aquel entonces, José Luis Ábalos. En Tragsatec se decía que era su «sobrina».

Ante las sospechas, la ex responsable técnico del proyecto le implantó un sistema de fichaje, que comenzó a eludir durante varias semanas, según ha explicado Virginia Barbancho. Al hablar con ella sobre este asunto, recibió indicaciones para que hiciera la «vista gorda», ha asegurado, como recoge Ep.

Zaldívar no puede acudir

Por su parte, Zaldívar, que estaba citado para comparecer en esta comisión de investigación del Senado el próximo lunes, ha comunicado a la Mesa que «no está en condiciones» de acudir, según ha informado el presidente de la misma, Eloy Suárez (PP).