El Partido Popular considera un «gran error estratégico» que PSOE y Podemos estén acelerando, con la vista puesta en la campaña electoral, el proceso de aprobación de la Ley de Vivienda que el Gobierno de coalición ha impulsado con el apoyo de ERC y Bildu. «La van a aprobar de forma inminente para poder presumir de ella durante la campaña electoral», afirman fuentes populares. Un escenario que no parece incomodar a un PP que ya visualiza que serán los propios candidatos de PSOE y Podemos los que se aferren durante la campaña del 28M a una ley basada en «un modelo completamente fallido, que ha fracasado allá donde se ha aplicado».

«Es la ley de la nada. Prometen construir 2.000 viviendas, y nada. Después, prometen otras 2.000, y nada. Llevan cinco años en el Gobierno, no han levantando ni un solo inmueble. Y ahora prometen otros 43.000. No han construido ni una vivienda y se atreven a anunciarlas de miles en miles. Ya puestos, deberían de ser menos modestos. Tendrían que anunciar 200.000 de golpe. Da igual, no las van a construir», reprochan desde el PP.

Sin credibilidad

El Partido Popular se ha visto desconcertado al comprobar cómo algunos ministros y diputados socialistas que habían mostrado su rechazo al tope al alquiler ahora guarden silencio ante una ley «muy estilo Podemos, basada en el intervencionismo y la prohibición». «¿Qué pensará Nadia Calviño de todo esto? Aseguró que la solución no pasaba por topar precios porque, dijo, algo tan fácil lo podría hacer cualquiera», recuerdan desde el PP.

El partido de Feijóo tiene claro que «por mucho que PSOE y Podemos pretendan vender en campaña las supuestas bondades de esta norma no cuentan con ninguna credibilidad. ¿Quién les creerá a estas alturas?», se preguntan dentro del PP.

Modelo fallido

A la falta de credibilidad, el PP añade que «el producto que PSOE y Podemos tratarán de vender en campaña es fallido». En esta línea, los populares no han tardado en recopilar todos los lugares donde se ha intentado solucionar el problema de la vivienda con intervencionismo y tope de precios. «En 2018, Venecia lo aplicó y fracasó. En 2019, Nueva York lo aplicó, se contrajo la oferta y se dispararon los precios. En ese mismo año, Suecia y Oregón apostaron por esta estrategia. ¿Resultado? Escasez de oferta y precios al alza. En 2020, Berlín intervino y la medida fracasó. Esto es lo que PSOE y Podemos ofrecerán en campaña a los españoles», apuntan fuentes del PP.

Los populares también lamentan que el actual PSOE tenga poco o nada que ver con lo que era. «En el año 1985, el ex ministro socialista de Hacienda, Miguel Boyer, no dudó en liberalizar las rentas antiguas para deshacer el colapso que había por entonces para acceder a la vivienda. El problema es que ya no queda rastro de aquel PSOE».

Génova denuncia que el PSOE de Sánchez ha elegido, una vez más, el camino más «podemizado» para tratar de dar una solución a los problemas de los españoles. En este caso concreto, el del difícil acceso a la vivienda al que se enfrentan, sobre todo, los jóvenes y las familias más vulnerables. «Esta ley es un ejemplo de intervencionismo puro y duro. Una norma completamente opuesta a lo que nosotros consideramos que es la verdadera solución al problema de la vivienda: libertad para crear más oferta y que, así, bajen los precios», proponen desde el PP.