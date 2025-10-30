La fundación Pequeño Deseo celebra su cuarto de siglo con una entrega de premios a colaboradores

La Fundación Pequeño Deseo ha conmemorado sus 25 años de vida con una gala muy especial en Madrid. La velada, presentada por la escritora Marta Robles, reunió a colaboradores, amigos y rostros solidarios en una cita única cuyo objetivo fue dar las gracias a sus colaboradores y seguir recaudando fondos para que la ilusión continúe siendo la mejor medicina de los niños.

Un cuarto de siglo nacía la Fundación Pequeño Deseo con la misión de regalar ilusión a niños y adolescentes con enfermedades graves a través de sus sueños más anhelados. En estos 25 años, la entidad ha cumplido más de 7.500 deseos, demostrando que la fuerza de la ilusión tiene un poder transformador en la vida de los pequeños y sus familias.

Personas que inspiran

La noche comenzó poniendo en valor a quienes, de manera cercana y personal, han sido motor de ilusión: comunicadores, artistas, patronos, embajadores y amigos que han caminado de la mano de la Fundación desde el inicio.

Entre ellos, Antonio Jimeno (Cadena 100) y David Bustamante, referencias en apoyo mediático y social; la doctora Isabel Romero, en recuerdo del patrono Alfonso Delgado Rubio; Flavia Hohenlohe, ayuda constante en las subastas; así como Rafael Martínez, en memoria de su padre, Rafa Martínez, gran impulsor.

También se reconoció la labor de Gaella de la Serna, en representación de un excepcional grupo de embajadoras solidarias de la Subasta; las artistas Pilar Cavestany, Piedad Palacio y Paloma Moreno, quienes han llevado arte y color a hospitales y proyectos; y Roger Ramos, primer socio de cuota recurrente de la Fundación, fiel durante 25 años.

Aliados que abren puertas

El segundo bloque rindió homenaje a instituciones y espacios que han hecho realidad miles de visitas, encuentros y experiencias inolvidables.

Bioparc, Valencia CF, Mundomar, Fundación Real Madrid, Parques Reunidos, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Sevilla FC y Fundación Atlético de Madrid han recibido el reconocimiento por convertir lugares emblemáticos en escenarios de ilusión para los niños de la Fundación.

Empresas que creen, impulsan y sostienen

La Fundación destacó después el compromiso de empresas que han acompañado su misión con continuidad y generosidad. Desde la primera compañía que creyó en el proyecto, Nintendo, hasta socios estratégicos como Fundación Occident, Linklaters, Ryanair, Ford España o CaixaBank.

Mención especial para entidades que han apoyado durante décadas la labor social, como Banco Santander–Fundación Botín, Corporación F. Turia, Excal, la familia Bordas Chinchurreta y Lilly, que ha contribuido a humanizar espacios hospitalarios.

El alma de la Fundación

El reconocimiento continuó con quienes viven cada deseo desde dentro: Voluntarios, representados por Camino Luna, con más de 20 años acompañando a niños y familias en Asturias.

Profesionales sanitarios, con el homenaje al Dr. Álvaro Lassaletta (Hospital Niño Jesús), como símbolo de la complicidad del equipo médico. Enfermeras, con la distinción a María Jesús Pascau (Hospital La Paz), esenciales en conectar a los niños con sus sueños.

Los propios niños y adolescentes, con Cristina Fernández como representante de miles de pequeños valientes que han confiado sus deseos a la Fundación. Y finalmente, los padres, con el reconocimiento a Juan Rico, en nombre de todas las familias que siguen creyendo en la fuerza de la ilusión.

Para Iñaki Orive, fundador y presidente, comentó: “Cumplir deseos es sembrar luz en momentos oscuros. Lo hemos hecho 7.500 veces, y vamos a seguir haciéndolo. Porque cada sonrisa merece su oportunidad”.

Sobre la Fundación Pequeño Deseo

La Fundación Pequeño Deseo trabaja desde el año 2000 para hacer realidad los deseos de niños y adolescentes con enfermedades graves y crónicas, con el fin de apoyarles anímicamente y hacer más llevadera su enfermedad. Está demostrado científicamente que el cumplimiento de un deseo genera en el niño emociones positivas que tienen un efecto enorme en su bienestar y en su entorno más próximo. En todos estos años ya hemos cumplido más de 7.500 deseos.