La Fundación NEOS denuncia la despenalización del aborto en Reino Unido y Gales: «¡No al infanticidio!»

La Fundación NEOS denuncia la reciente aprobación en Reino Unido y Gales de «una ley que permite el aborto» hasta el momento del parto, que «representa un hito alarmante en la degradación de la dignidad humana». El movimiento de la sociedad civil, que defiende la alternativa cultural basada en los fundamentos del humanismo cristiano, considera que «esta normativa permite acabar con la vida de un bebé a término por cualquier causa, incluso por razones de sexo o discapacidad».

Tal y como reza el comunicado emitido este miércoles, desde la Fundación NEOS expresan su «profunda preocupación por esta legislación que, bajo la apariencia de un avance en derechos reproductivos, reintroduce una práctica históricamente rechazada: el infanticidio». La organización describe la sociedad tras la decisión de aprobar la ley del aborto como una que «permite el asesinato de un ser humano en el instante de su nacimiento, cuando el bebé puede vivir fuera del útero materno, evidencia una deshumanización creciente, donde la vida se vuelve un bien de consumo, sometido a criterios de conveniencia».

Desde NEOS recuerdan que «prácticas semejantes fueron habituales en sociedades antiguas, y que su erradicación fue fruto de siglos de avances éticos, religiosos y humanistas». «Hoy, esa barbarie parece regresar, revestida de legitimidad legal», completan en la nota.

«Frente a esta cultura de muerte, en NEOS alzamos la voz por la defensa de los más vulnerables. La legalización del aborto hasta el momento del parto no solo atenta contra la vida del no nacido, sino también contra la salud física y emocional de la mujer. Es un paso atrás, ético y social, que debe hacernos reflexionar como civilización», añaden, para zanjar con la siguiente frase. «Por la vida, por la dignidad, por la humanidad: no al infanticidio».

Ana del Pino García Barrera, coordinadora territorial de NEOS y coordinadora de la Asamblea de Asociaciones por la Vida, asegura que en el mundo «nos enfrentamos a una profunda crisis moral. La decisión de la despenalización del aborto en Reino Unido y Gales «plantea serias dudas sobre el propio valor de la vida humana y el respeto a la dignidad de los más vulnerables», según Del Pino.

La coordinadora de NEOS añade que «es vital considerar los riesgos para la salud de las mujeres que se someten a abortos tardíos, que pueden resultar en complicaciones físicas y psicológicas más graves» y advierte de que si no se actúa, «el tsunami de la muerte arrastrará no sólo a los no nacidos, sino a nuestra humanidad misma».