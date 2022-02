«Mañueco se parece a Ayuso lo que yo a Claudia Schiffer… Con eso queda dicho todo». Y se ríe. Es lo que opina Francisco Igea del que -hasta hace poco- ha sido su presidente en la Junta de Castilla y León, el ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco. En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, Igea habla de la «sorprendente» presencia de la presidenta madrileña en la campaña de Castilla y León. «¿Sorprendente por qué?», le preguntamos. Y responde lanzando carga de profundidad, pero sin desvelar esta vez ningún whatsapp: «Me sorprende porque llevo dos años y medio oyendo cosas [a Mañueco sobre Ayuso], pero me alegro de que la gente recomponga sus relaciones». Ahí lo deja y le añade humor: «Además, todo el que viene a nuestra tierra es bien recibido y puede tomarse un buen lechazo y un buen Ribera».

Lo mismo -le recordamos- podría decirse de su relación con Inés Arrimadas, con quien se abrazaba efusivamente el sábado pasado en Valladolid: «Arrimadas dijo que a usted sólo le importaba su sillita [el cargo] y usted le acusó de exceso de soberbia». Igea es rápido y afilado y contesta: «Es que Inés y yo no somos ni amigos ni amantes. Sólo somos compañeros de partido».

Pero volviendo a Mañueco. El líder de Ciudadanos en Castilla y León confirma que «si somos decisivos, que es a lo que aspiramos el domingo» están dispuestos a volver a hablar de nuevo con el PP «para que no pacte con Vox, pero sin Mañueco». La exigencia sería la cabeza del actual presidente de la Junta. Igea asegura que Ciudadanos va a más en las encuestas y se marca el reto de tener el domingo grupo parlamentario propio.

Igea y Mañueco no se hablan desde la convocatoria de las elecciones hace un mes. Lo confirma: «Para nada. No hemos hablado. Mañueco nos ha estafado. La palabra de Mañueco vale poco y ya no tiene ningún crédito político».

El ex vicepresidente de la Junta cree que es posible el domingo otra victoria del PSOE como en 2019: «No soy muy de Tezanos, pero el CIS lo clavó hace dos años». Y añade Francisco Igea: «Alguien tendrá que hacerse responsable el domingo por la noche de la estupidez -dice- de acabar con un gobierno que funcionaba, crecía y daba resultados».

«Casado se dará de bruces»

Igea apunta que esa «estupidez, barbaridad, decisión sorprendente, estafa, engaño» (así lo califica durante la conversación) de adelantar las elecciones es responsabilidad de Génova y de Pablo Casado en su disputa con Isabel Díaz Ayuso «para ver quién es más guapo o más simpático, si Casado o Ayuso». «El domingo -vaticina por la compleja sociología de la región- puede ocurrir cualquier cosa, incluso una victoria de Tudanca y el PSOE».

Para Francisco Igea, un resultado regular de Mañueco será un fracaso de Casado: «Lo que seguro no va a ocurrir es que esa carrera de vallas en la que se veía el PP, con su primera valla aquí en Castilla y León [Andalucía sería la siguiente], pues se ha enganchado el tobillo en la primera valla y se ha dado de bruces en el suelo. Como idea ha sido poco brillante». «Pero, ¿quién se dará de bruces?, ¿Casado o Mañueco?». Le pedimos que concrete. «Esta carrera la corre Pablo Casado. Lo han dicho ellos mismos en cada mitin. Es el primer paso de Casado a la Moncloa. Si la carrera es tuya [por Casado] y eres tú quien ha decidido esa carrera y quien ha dado el pistoletazo de salida, vas a ser tú quien lo tengas que asumir».

Pablo Casado se juega mucho el domingo en función del resultado de Mañueco y de las expectativas (excesivas) creadas al principio de la campaña (la mayoría absoluta) por el propio PP. Pero Ciudadanos se juega su ser o no ser en Castilla y León. Igea dice que si no sacan nada (como pronostica la mayoría de encuestas) «seguiré en Ciudadanos y en la política». Y añade con la ironía que esconde tras la barba y esa voz grave que -parece- te va a reñir: «Tengo un fenomenal trabajo al que me he reincorporado. Es lo mismo que hago en política, pero con sedación». Igea es médico: «Soy especialista en el aparato digestivo y me dedico, sobre todo, a la endoscopia». Ya saben. La endoscopia es esa técnica consistente en introducir una cámara en el cuerpo por un tubo (o endoscopio) a través de un orificio natural, sea la boca o el ano.

No vamos a ir más más, pero está claro que Igea se siente con Mañueco -quizá a punto de acabar su carrera política- como un paciente tiene que sentirse con él al hacerle una endoscopia.