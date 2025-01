El PP de Alberto Núñez Feijóo condiciona un reparto «puntual» de 4.500 menas (menores extranjeros no acompañados) a que lo financie el Gobierno de Pedro Sánchez. Y ello es una posición «inamovible», según fuentes populares, que aseguran que el principal partido de la oposición irá «hasta el final» en su exigencia al Ejecutivo central de que se cumpla el acuerdo suscrito por el propio Feijóo con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), el pasado septiembre. Un texto que ha vuelto a ser respaldado por los barones del PP este fin de semana en Asturias.

Mientras tanto, el Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo canario siguen negociando un reparto «puntual» -vía decreto- de 4.500 menas por las regiones de la Península (4.000 desde Canarias y 500 desde Ceuta). De partida, el PP no se opone de plano a ello, como sí hace Vox, pero exige que cualquier acuerdo al respecto en el que participen sus comunidades deberá contemplar el compromiso del Gobierno central de «asumir la tutela y financiación directa de estos menas». De lo contrario, habrá un choque frontal de administraciones: «O se cumple el acuerdo con Clavijo o no habrá entendimiento posible», remarcan las fuentes consultadas.

El propio Feijóo se encargó este domingo de verbalizar en Oviedo (Asturias), junto a sus barones, que las comunidades del PP están ya «sobresaturadas» en lo que se refiere a su capacidad de acogida de menas. «El Gobierno de España tiene que hacerse cargo de la tutela directa de los menores no acompañados porque las autonomías ya tienen sobresaturados todos sus recursos y no pueden atender en condiciones de dignidad situaciones tan críticas», manifestó el jefe de la oposición durante el acto público en el que dio a conocer el contenido de la Declaración de Asturias.

Precisamente, en este documento suscrito por los 14 barones del PP que gobiernan en 12 comunidades y en las dos ciudades autónomas, se dice lo siguiente: «Dada la saturación en las comunidades, y puesto que son las consecuencias de su propio fracaso, exigimos que, ante la magnitud de la emergencia en Islas Canarias y Ceuta, el Ejecutivo central asuma la atención y financiación directa de los menores no acompañados en estas situaciones críticas», remarcan los presidentes populares.

«Sellar las fronteras»

«Constatamos que España necesita una política migratoria. El objetivo primordial ha de ser sellar las fronteras para acabar con la inmigración ilegal, en la línea que están siguiendo todos los países de nuestro entorno, con un mayor control de entradas, acuerdos con los países de origen y tránsito, criterios más firmes de devolución y lucha contra las mafias», recoge la Declaración de Asturias. «Es imprescindible acometer con urgencia las reformas que figuran en el acuerdo firmado el 10 de septiembre de 2024 por el presidente nacional del PP con el Gobierno de Canarias y respaldado por todos los presidentes autonómicos populares», añade el documento.

En su discurso este domingo, Feijóo denunció la «fracasada política migratoria» del Gobierno y afirmó que éste «no puede abordar este problema echándole la culpa a las comunidades autónomas o distribuyendo los inmigrantes por todas las comunidades autónomas sin buscar un mínimo acuerdo de proporcionalidad y sin asumir sus responsabilidades», enfatizó.

«Vivimos en una emergencia nacional. La mayor crisis de inmigración irregular de todos los países de la Unión Europea la está padeciendo España. Y el Gobierno central tiene que hacerse cargo de su responsabilidad», insistió.

En este contexto, Feijóo dijo no compartir que el Ejecutivo «no pida ayuda a la Unión Europea» y tampoco se mostró dispuesto a «consentir que se confunda solidaridad con incompetencia». En alusión implícita a Vox, señaló que «tampoco acepto maximalismos de nadie para abordar un asunto tan serio», declaró, apelando al «sentido común» en política migratoria.

Ruptura con Vox

Cabe recordar que fue precisamente la disposición del PP a acoger 120 menas en las comunidades que gobernaba con Vox lo que llevó en julio de 2024 a la formación de Santiago Abascal a salir de estos Ejecutivos. Y el pasado diciembre, Vox dejó en suspenso el apoyo a los próximos presupuestos en estas seis comunidades del PP por abrirse los populares a negociar con el Gobierno la acogida de más menas.

En una entrevista publicada este domingo en OKDIARIO, Abascal respondió así a la pregunta de «qué haría usted con los 5.000 menas que hay en Canarias». «Pues devolvérselos -respondió el líder de Vox- a sus padres y ponerse muy serio con Marruecos. ¿Cómo es posible que esos niños no estén con sus padres o con su Rey? ¿Qué es esto de asumir que a todo el que llega y tira el pasaporte, o no tiene intención de volver, no se le devuelve a su país? Cuando nos hacen preguntas del tipo ‘¿Qué harían ustedes?’… Pues todo lo contrario de lo que han hecho estos que se reúnen para ver cómo los reparten por las comunidades autónomas», contestó Abascal.

Preguntado también sobre si el partido de Feijóo está poniendo freno al reparto que quiere imponerle Sánchez, el presidente de Vox manifestó que «el PP le está poniendo freno porque está asustado, no por convicción». Y sobre la negociación de los presupuestos de las comunidades gobernadas por el PP, Abascal avanzó que «si quieren hablar con nosotros, tendrán que rectificar esas políticas migratorias», apostilló.