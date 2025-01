Feijóo critica los «indultos preventivos» de Sánchez que buscan la impunidad de su mujer y su hermano

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este domingo la mordaza judicial impulsada por Pedro Sánchez a través de una proposición de ley de PSOE en el Congreso por suponer la puesta en marcha de «indultos preventivos para que la familia del presidente no pueda ser juzgada en nuestro país», ha señalado en alusión a la mujer del líder socialista y su hermano, Begoña Gómez y David Azagra, ambos imputados por presuntos delitos de corrupción.

Así lo ha expresado Feijóo en un discurso en abierto en el Hotel de la Reconquista de Oviedo (Asturias), donde los populares han realizado el cierre de sus jornadas de trabajo a puerta cerrada este fin de semana en la localidad de Colunga. El jefe de la oposición y los presidentes autonómicos del PP han sellado aquí la Declaración de Asturias, que incluye un decálogo con medidas en materia de vivienda, así como iniciativas a favor del mercado abierto, la simplificación administrativa y contra la política migratoria del Gobierno de Sánchez.

«Fijaos cómo están las cosas que lo mejor que tienen (los socialistas) es aprobar indultos preventivos de causas abiertas contra el Gobierno, contra el PSOE y contra el entorno del presidente. Hasta el momento habíamos visto indultos tras sentencias firmes, pero ahora los indultos son preventivos para que la familia del presidente no pueda ser juzgada», ha denunciado Feijóo, lamentando la «impunidad» que promueve Sánchez para su círculo más cercano.

Además, el líder del PP ha acusado al inquilino de la Moncloa de mentir cuando dijo que «iba a colaborar con la Justicia». Ante esta reforma de enorme «gravedad», Feijóo ha prometido que «vamos a combatir cualquier quiebra del Estado de derecho». «Nos tendrán enfrente defendiendo la democracia en nuestro país», ha sentenciado.

En el caso del hermano de Sánchez, que compareció el pasado jueves ante la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Feijóo ha bromeado sobre la inconsistencia de su declaración. «La mayoría de la gente no encuentra trabajo en 15 minutos, por Google, y es capaz de describir la oficina donde trabajo y de saber lo que hace», ha ironizado.

Junto a ello, Feijóo ha incidido en que «la idea de impedir que la Justicia investigue a los familiares del presidente, sólo pudo venir en alguna de las maletas venezolanas que llegaron a Madrid», ha recalcado, en alusión al caso Delcy. En este sentido, el líder del PP ha subrayado que «la España de Sánchez imita la tiranía de Maduro» por impulsar dicha mordaza judicial.

Precisamente, respecto a la toma de posesión ilegal de Nicolás Maduro en Venezuela, el líder del PP ha criticado también la «tibieza» del Ejecutivo de Sánchez frente a esta dictadura. «Se prolongue lo que se prolongue este Gobierno, ya es pasado. Es tan pasado que su principal iniciativa es hacer oposición a un muerto (por Franco); si le quieren hacer oposición a la dictadura, que le planten cara a Maduro, que le planten cara al dictador que sigue vivo y coleando», ha enfatizado.

«Ha elegido la tibieza en el momento cumbre de la represión, si Sánchez quiere pasar a la historia como último puntal de maduro, allá él», ha lanzado Feijóo al inquilino de la Moncloa.

«Si el PP estuviera en el Gobierno, España habría reconocido a Edmundo González (como presidente legítimo) y habríamos buscado apoyos en la UE; y con EEUU y las democracias latinoamericanas, no pararíamos hasta que Maduro asumiese la legitimidad de las urnas», ha asegurado.

Tutela de los menas

Además, Feijóo ha reprobado la «fracasada política migratoria» del Ejecutivo de Sánchez y ha avanzado que «le vamos a exigir al Gobierno que asuma sus responsabilidades; tiene que hacerse cargo de la tutela y financiación directa de los menores, porque las comunidades autónomas están saturadas y ya no caben en los centros» de las mismas, ha apuntado Feijóo tras conocerse que Moncloa y Canarias están estudiando un reparto «puntual» de 4.000 menas.

«El problema de la inmigración no lo puede abordar el Gobierno distribuyendo a los inmigrantes irregulares por todas las comunidades sin acuerdo de proporcionalidad y sin asumir sus responsabilidades», ha declarado.

«El Gobierno ha de sellar las fronteras para acabar con el negocio de las mafias, como están haciendo otros países de la UE con políticas estrictas, Mientras no cambie, este Gobierno no va a contar con nuestro apoyo. No comparto que no se pida ayuda a la UE. Y no pienso consentir que se confunda solidaridad con incompetencia. Tampoco admito maximalismos de nadie, a nosotros nos guía el sentido común», ha dicho también Feijóo, dirigiéndose aquí implícitamente a Vox.