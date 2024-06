Feijóo pide el voto masivo ante un Pedro Sánchez que «es capaz de todo antes de irse a su casa»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este jueves un voto masivo ante un Pedro Sánchez que «es capaz de todo antes de irse a su casa». Así lo ha manifestado en un mitin bajo la lluvia en la Plaza de Callao, donde han intervenido antes la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, la cabeza de lista al 9J, Dolors Montserrat, y la número tres de la candidatura, Alma Ezcurra.

Feijóo ha hecho una llamada a la movilización poniendo el foco en los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al entorno más cercano a Sánchez, en concreto, a su mujer, Begoña Gómez, imputada por tráfico de influencias. «Los españoles no avalamos chanchullos. Somos gente decente, nos cuesta mucho llegar a fin de mes. La mayoría de los españoles no saben lo que es un Falcon y, sin embargo, lo pagan», ha manifestado.

En medio de la tormenta, el jefe de la oposición ha pedido a los ciudadanos unir el voto en torno al PP y «hacer el domingo la mayor manifestación democrática de los últimos años, yendo a votar por España y por Europa».

«Defendamos la Europa que no tolera la corrupción, ni la corrupción política de la amnistía ni la corrupción económica que ya está investigando la Fiscalía Europea», ha enfatizado en alusión al caso Koldo y al caso Begoña Gómez. «Señor Sánchez, que te está investigando la Fiscalía europea, que no te enteras», ha lanzado al presidente del Gobierno.

«Llevamos siete meses de humillación de este Gobierno, de engaños, de enfrentamientos y de ruidos como los truenos», ha dicho sobre la presente legislatura. Así, ha lamentado que en este tiempo «los intereses de todos se han puesto a disposición de las ambiciones de una única persona».

El líder del PP ha reclamado iniciar una «nueva etapa de respeto en la nación, con una mayor atención a los jóvenes, a los mayores y a las familias, y más competitividad para las empresas».

«Ya no cuela»

En este contexto, Feijóo ha advertido a Sánchez de que «ya no cuela» su estrategia, «por mucho que repita derecha y ultraderecha, monte una teoría de conspiración en la que todo el mundo está confabulado y crea que dando un mitin aplaudido por los suyos le sirve para ahorrarse las explicaciones que debe a todos los españoles», ha señalado en alusión a la foto de Pedro Sánchez y Begoña Gómez la víspera en Benalmádena (Málaga).

«Lo que vamos a colar el domingo son millones de papeletas en las urnas. Ante sus tomaduras de pelo, nuestro voto. Ante sus engaños, nuestro voto. Ante sus desmanes, nuestro voto. Ante sus cesiones y parálisis, nuestro voto. Y ante su decadencia, nuestra ilusión, que es nuestro voto», ha proclamado, coreado por el público.

«No dejemos para las elecciones generales lo que podemos empezar en las europeas. Comencemos el cambio desde Europa, desde las urnas, bajo la lluvia, desde Callao, desde Madrid», ha remachado.

Junto a ello, Feijóo ha subrayado que el voto al PP es «la respuesta a las cartas de recomendación que se escribieron en La Moncloa para que algunas empresas se llevasen fondos públicos». «No permitamos que esta nación libre, nuestra libertad, nuestra dignidad y nuestra libertad se sometan a estas cartas de recomendación», ha sentenciado.

Frente a ello, ha aseverado que «a los españoles se les escucha y se les respeta, no se les insulta con cartas lacrimógenas ni se les amenaza con dejarles al otro lado del muro si no te votan».

El líder del PP ha declarado además que Sánchez nunca va a poder gobernar para todos porque necesita una España dividida. «O aplaudes mi carta o eres un facha; o me das la razón o eres un ultra; o publicas lo que me gusta o eres un tabloide digital; o hablas bien de mí o eres fango. Este es el evangelio de Sánchez a los apóstoles del PSOE», ha ironizado.

Por su parte, la cabeza de lista del PP, Dolors Montserrat, ha reprochado al PSOE no tener proyecto y basar su campaña en hablar de «fango, bulo y ultra». «Fango es mandar dos cartitas a la ciudadanía y señalar a los jueces para tapar la corrupción que le rodea. Bulo es mentir a los españoles para mantenerte en el poder con una infame amnistía que prometisteis no dar. Y ultra es negociar fuera de la Unión Europea con un prófugo con vínculos con Putin», ha apostillado, refiriéndose al ex presidente catalán Carles Puigdemont.