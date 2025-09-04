Feijóo justifica su ausencia: «La presencia del fiscal general es una anomalía jurídica inaceptable»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dado por zanjada la polémica de su ausencia en la apertura del año judicial. Según ha expresado el jefe del principal partido, la suya ha sido una decisión «coherente» que fue tomada y comunicada hace semanas. A su juicio, avalar a un fiscal general del Estado como Álvaro García Ortiz, quien están pendiente de sentarse en el banquillo, se trata de «una anomalía jurídica» inaceptable.

Después de que fuentes populares justificaran la ausencia del líder del PP debido a la coincidencia del acto de apertura del curso de la magistratura con el arranque del de el PP de Madrid, Feijóo ha asegurado que fue en julio cuando recibió la invitación del Poder Judicial y que, una vez recibida, «surgió la decisión».

Feijóo, que ha aclarado que fue el procesamiento del fiscal general del Estado el que le llevó a renunciar a asistir al acto, ha expresado que la suya haya sido una decisión tomada por coherencia. En declaraciones a los medios, tras finalizar un acto en Guadalajara para poner en valor las políticas del PP en defensa de las familias y la educación, ha señalado que fue el pasado 31 de julio cuando comunicó que «no procedía» su presencia en el acto de apertura.

El jefe del principal partido de la oposición que ha querido trasladar a pesar de su postura su «absoluto respeto» al Jefe del Estado así como al Consejo General del Poder Judicial y al conjunto del Poder Judicial, ha tildado de «provocación» el hecho de que García Ortiz vaya no sólo a estar presente en la sede del Tribunal Supremo sino que también, vaya a tomar la palabra en un acto en el que estarán presentes «los que le van a juzgar».

Según ha expresado el propio Feijóo, es por su «lealtad» que, con su ausencia, no pueda «convalidar ni validar los ataques y difamaciones» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado contra los jueces que investigan a su familia.

«Que el Fiscal General del Estado se dirija en el Tribunal Supremo a los magistrados que le están investigando y que tienen que decidir si le sientan o no en el banquillo es una anomalía que no podemos aceptar», ha asegurado. «No podemos considerar normal lo que es excepcional» lo que, a su juicio, «no ocurre en ningún país de Europa».

Para Feijóo, la presencia del García Ortiz en el inicio del curso judicial «en el que se le puede juzgar, es una provocación que yo tengo que denunciar». A lo que ha sumado lo haga desde el «respeto absoluto» hacia todas las instituciones del Estado. «Presto el mejor servicio levantando mi mano y mostrando mi disconformidad», ha recalcado para justificar su ausencia de este viernes en el acto.