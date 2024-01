Feijóo se encerrará con toda su cúpula durante 3 días en Toledo para realizar una tormenta de ideas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto reunirse en Toledo (Castilla-La Mancha) a partir del jueves y hasta el sábado con la cúpula de su formación en una especie de retiro para recabar impresiones, impulsar la estrategia y rearmarse de cara a la nueva etapa que afronta el principal partido de la oposición tras la constitución del Gobierno de PSOE-Sumar. Lo harán realizando una tormenta de ideas en la que participarán todos los miembros de la dirección.

Según ha podido saber OKDIARIO, los 16 integrantes del Comité de Dirección del PP (entre ellos presidente, secretaria general, vicesecretarios y portavoces en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo) han sido convocados a estas jornadas de reflexión en un hotel de Toledo. Según las fuentes consultadas, Feijóo les ha pedido a todos que lleven ideas para desarrollar en la presente legislatura, que este mismo lunes el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, calificó de «endiablada» por la debilidad de los pactos de Pedro Sánchez con sus socios.

Esta especie de retiro, algo que también celebró el jefe del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en más de una ocasión con sus ministros en la finca estatal de Quintos de Mora, en el municipio de Los Yébenes (Toledo), se produce después de que justo tras la investidura de Pedro Sánchez el pasado noviembre, la dirección del PP descartase la convocatoria a corto plazo de una Convención o un Congreso interno en el que abordar cuestiones de índole ideológica.

«No nos sentimos interpelados por grandes debates. Vamos a hacer una oposición responsable y eficaz y vamos a demostrar que hay banderas que no son patrimonio de la izquierda, sino que son temas que afectan a todo el mundo de manera transversal», señalaba un miembro de la cúpula del PP de Feijóo hace unas semanas.

Estas jornadas de reflexión servirán también para dar una imagen de unidad dentro del PP, al igual que el acto previsto para el domingo en La Coruña donde el presidente de la Xunta de Galicia y candidato de los populares al 18F, Alfonso Rueda, ha convocado a los barones del partido para sacar músculo en plena precampaña electoral. Quien no estará el domingo en este acto junto a su antecesor en la Xunta será el presidente Feijóo, tratando así de no restar protagonismo al candidato, explican fuentes de Génova. No obstante, el líder del PP se desplazará a la comunidad gallega al siguiente fin de semana.

«No vamos a socorrer a Sánchez»

Entretanto, el Gobierno de PSOE y Sumar ha contactado con el PP este domingo y lunes hasta en tres ocasiones para que le permita convalidar este miércoles los tres primeros decretos-ley de este Gobierno después de que Junts -cuyos siete votos son clave- haya avanzado su rechazo a tales textos.

Desde el partido de Feijóo mantienen que el PP no se va a convertir «en muleta de un presidente que ya eligió a sus socios» a cambio de llegar a Moncloa. «No vamos a socorrer a Sánchez cuando la coalición de investidura se gestó para levantar un muro contra el Partido Popular», recalcó este lunes Sémper en rueda de prensa en Génova tras la reunión del Comité de Dirección.

En esta línea, el portavoz de los populares y vicesecretario de Cultura destacó que el PP ya avisó a Sánchez de que hacer descansar la gobernabilidad de España sobre «quienes no tienen un proyecto común y compartido para España, sino que sólo tienen intereses particulares», no era «una buena solución para los españoles». «Ahora lo que Sánchez debe hacer es asumir sus consecuencias», sentenció Sémper.

La posición del partido ante estos tres decretos, así como la ley de amnistía, cuyas enmiendas a la totalidad se debaten también el miércoles en el Congreso de los Diputados, estarán presentes este martes igualmente en una reunión del Comité Ejecutivo del PP (con barones territoriales y la plana mayor de Génova) convocada por Feijóo para fijar las prioridades de este ejercicio, de marcado carácter electoral, pues hay comicios autonómicos en las comunidades de Galicia y País Vasco, así como elecciones al Parlamento europeo en el primer semestre del año.