Bolaños llama al PP para suplicarle que salve los tres decretos de Sánchez que Junts amenaza con tumbar

El Gobierno de Pedro Sánchez ha contactado en las últimas horas hasta en dos ocasiones con la dirección del PP para pedirle que permita la convalidación de los tres primeros decretos leyes del nuevo Ejecutivo después de que Junts -clave en esta legislatura- haya avanzado su rechazo.

Según fuentes conocedoras de tales contactos discretos, una de las llamadas telefónicas se produjo este domingo 7 de enero y los interlocutores fueron el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. La otra llamada ha tenido lugar este mismo lunes, indican las mismas fuentes.

Desde Génova, si bien evitan dar nombres por cuestiones de cortesía y lealtad institucional, sí que apuntan que las llamadas que se han recibido del Gobierno socialcomunista han sido «para pedir, no para ofrecer». Y es que el PP, como avanzaron anoche fuentes del partido y ha recalcado este lunes su portavoz y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, sólo se abre a negociar una posible abstención en el decreto de medidas económicas si el Ejecutivo acepta «deflactar la tarifa del IRPF a las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros; bajar el IVA a la carne, el pescado y las conservas; y reconsiderar la subida del IVA a la luz y el gas, especialmente a las rentas más bajas». «De lo contrario, tanto a ese decreto como a los demás votaremos no», sigue siendo en este momento la posición del PP, ya trasladada también en privado a la Moncloa.

Desde el PP recuerdan además que hace semanas que solicitaron una reunión a las vicepresidentas primera y tercera del Gobierno para estudiar vías de encuentro en lo referido al decreto económico. Sin embargo, denuncian desde Génova, ni María Jesús Montero ni Teresa Ribera aceptaron ese encuentro y nada se ha negociado entre el Ejecutivo y el partido mayoritario en las Cortes.

«Ya avanzamos que el PP no va a salir al rescate del señor Sánchez si se encuentra en apuros por los intereses contrapuestos de sus aliados. No aceptaremos un Gobierno manejado por los antisistema. No tenemos ninguna duda de la capacidad de pedir de Junts y de la capacidad de dar del Gobierno», ha señalado Sémper en rueda de prensa en la sede nacional del partido tras la reunión del Comité de Dirección.

«La legislatura de la angustia»

«Va a ser la legislatura de la angustia para el Gobierno en cada votación. El Gobierno tiene serios problemas de supervivencia desde el inicio porque debe poner en común a quienes no tienen un proyecto para España y a quienes tienen intereses contrapuestos», ha recalcado Sémper.

En este escenario, y ante la votación del próximo miércoles en el Congreso -será en el edificio del Senado al estar la Cámara baja en obras por la instalación de pantallas táctiles-, el portavoz del PP ha dicho que sólo hay tres opciones: «O Junts traga, o Sánchez cede, o Sánchez debuta perdiendo votaciones y mostrando su debilidad parlamentaria».

Ley de Amnistía

El Ejecutivo de Sánchez queda en estas circunstancias a merced de sus socios separatistas, donde hay especial recelo al decreto ómnibus al considerar que pondría en peligro la eficacia de la Ley de Amnistía del 1-O por incorporar modificaciones a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Desde Junts consideran que ese decreto paralizaría la aplicación de la amnistía, que se tramita también ahora en el Congreso. En concreto, aluden al artículo 43 bis del Real Decreto-Ley 6/2023, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ese artículo se refiere a que cuando un juez eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el magistrado «podrá suspender motivadamente el procedimiento».

El Gobierno del PSOE con Sumar depende también de los cinco votos de Podemos. Los socialistas y los de Yolanda Díaz tendrán que convencerles para que apoyen medidas impopulares como subir la luz a los más necesitados. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y los otros cuatro parlamentarios morados integrados en el Grupo Mixto tras abandonar el de Sumar, ya han exigido al Gobierno eliminar la rebaja progresiva de la cotización de pensiones para mayores de 52 años que cobran esa prestación.

El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue claro en un desayuno informativo organizado por Ep este mismo lunes: «Vamos a estar toda la legislatura poniendo soluciones a disposición de los españoles, pero no le vamos a arreglar sus problemas internos de desgobierno», sentenció.