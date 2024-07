El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este martes sus dudas sobre presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional porque está «trufado con dos cargos del Gobierno». El líder popular hacía alusión al ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la que fue directora general de Asuntos Constitucionales en La Moncloa Laura Díez.

«No le oculto que tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional», ha manifestado el ex presidente de la Xunta de Galicia. El dirigente de la formación con sede en la madrileña calle de Génova ha señalado a dos magistrados «que llevaban menos de 5 años fuera de su cargo político, uno nada más y nada menos que de ministro de Justicia». Feijóo ha tachado esto de «inmoral». «Si queremos realmente garantizar la independencia, la primera decisión, es pedirle a estos dos miembros del TC que presenten su dimisión», ha reflexionado el líder de la oposición.

El jefe de filas del PP también ha expresado sus reticencias sobre el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. «Los antecedentes del presidente del Constitucional no me tranquilizan», ha confesado el dirigente popular. «Ha sido fiscal general del Estado de un gobierno socialista y miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de un Gobierno socialista», ha reprochado.

El PP va a agotar el plazo para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía ante la Corte de Garantías. La normativa establece un margen de 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. «Vamos a agotar el plazo», ha admitido Feijóo.

Los populares han optado por esperar a leer la decisión del Tribunal Supremo. «El Supremo viene a orientar sobre la aplicabilidad de esa ley», ha argumentado el líder del PP, y también sobre «qué se puede recurrir ante el Constitucional». A ojos de Feijóo, la Ley de Amnistía no sólo no ampara la malversación, sino que tampoco la desobediencia por la que están condenados los responsables del procés. «Es una chapuza legal y sigue presentando grandes dudas», ha concluido Feijóo, para añadir que «los beneficiarios de la misma tendrán que esperar».

Por eso, el jefe de filas de la oposición ha concluido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «ha engañado» a los independentistas y ellos «se han dejado engañar». «Por mucho que el legislador nacional trate de hacer una ley, si choca contra los tratados, no se puede hacer», ha abundado el dirigente popular en una entrevista en Onda Cero.

Feijóo espera que el PSOE cumpla con lo pactado en el acuerdo de renovación del CGPJ. «Yo voy a cumplir el acuerdo y me parece una broma que nos pongamos de acuerdo», ha expresado Feijóo, «y que el Gobierno diga que le da igual». «No me parece serio», ha manifestado, para admitir que «el ministro de Justicia [Félix Bolaños] tendrá que tranquilizar a sus seguidores» tras la firma del pacto.

Dentro de ese acuerdo se incluía el nombramiento de José María Macías como nuevo magistrado del Constitucional. Feijóo ha criticado que haya habido que esperar hasta ahora para confirmarlo. «El gobierno, de forma torticera, ha impedido proponer un magistrado de acuerdo con la ley», ha lamentado el presidente de la formación de Génova. Se trata del miembro de la Corte de Garantías que le tocaba nombrar al Senado, con mayoría popular, por lo que Feijóo ha apuntado que su partido ha sido «castigado en no proponer el miembro que le corresponde» hasta ahora.

Además, ha avalado a Macías porque «es un jurista con formación que va a defender la constitución». «Que yo sepa no ha tenido ningún cargo del PP, que hoy por hoy ya es mucho», ha argumentado para defender su independencia política.

El Gobierno «pierde más que gana»

El líder del PP no ha perdido la oportunidad para criticar la estabilidad de este Ejecutivo: «Mantiene constantes vitales, nada más». «Este Gobierno no legisla, pierde más votaciones de las que gana», ha reflexionado el político gallego. «Sumar vota en contra de los políticos socialistas» mientras que «el presidente ni dirige ni coordina», ha reprochado.

Aun así, ha admitido que no tiene «números para sacar la moción de censura» pero ha confesado que no la descartan: «No desechamos la posibilidad de hacerlo». En todo caso, ha aclarado que no está «buscando apoyos» porque el único que puede tener es el de los independentistas. «Yo no le puedo dar lo que Sánchez les da», ha reconocido.

Ante este escenario, ha expresado que si él «fuera el presidente del gobierno, convocaría» elecciones. En opinión de Feijóo, Sánchez no puede seguir gobernando porque «no tiene capacidad de aprobar leyes si los independentistas no le dan sus votos». «Cuanto peor le vaya a la gobernabilidad de España, más contentos están» los secesionistas que apoyan el Gobierno del socialista, concluye Feijóo.