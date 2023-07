Feijóo critica a Sánchez por tener ministros que piden dejar la OTAN: «Nos toman a broma en Europa»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha clausurado este sábado un acto sectorial en Gimenells (Lérida) sobre sistema agroalimentario y mundo rural. El líder popular, que ha presentado su programa electoral en materia de agricultura, ha hecho mención a la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Ucrania para abrir la Presidencia de turno de la UE. Feijóo ha recordado que mientras una parte del Gobierno muestra su apoyo a Ucrania, otra pide salir de la OTAN y recortar las ayudas militares a Kiev. «Nos toman a broma en la Unión Europea», ha apuntado, en referencia a la propuesta de Sumar, de Yolanda Díaz, de rebajar el gasto militar y abandonar la Alianza Atlántica.

«Una parte de sus ministros han dicho que hay que salir de la OTAN, hay que rebajar el gasto militar en una guerra a 25 kilómetros de la UE. A los españoles nos toman a broma en la Unión Europea», ha puntualizado Feijóo durante el acto celebrado en Cataluña en apoyo al campo español.

El líder popular ha citado esa doble postura del Consejo de Ministros sobre el apoyo a la guerra contra la invasión rusa que Ucrania lleva librando desde febrero de 2022. «Ha dicho que España va a cumplir los compromisos con Ucrania, que va a cumplir los compromisos de ayuda militar y de la Alianza Atlántica, y mientras tanto, una parte de sus ministros ha dicho lo contrario», ha señalado. Sánchez, ha insistido Feijóo, «no es capaz de hacer callar a su Gobierno mientras él habla».

Esta misma mañana, Núñez Feijóo ha declarado su «lealtad y compromiso» para que este semestre en el que la presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE) recae sobre España sea un «éxito de país». A través de un mensaje en redes sociales, el líder del PP ha remarcado que Europa es un proyecto «que nos involucra a todos».

Toda mi lealtad y compromiso para que este semestre de la Presidencia española del Consejo de la UE sea un éxito de país. Europa es un proyecto que nos involucra a todos. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 1, 2023

El campo

Feijóo ha recordado la importancia de que los políticos «escuchen a los que saben» y que planteen «soluciones concretas» a los problemas del campo. Un sector «estratégico», ha defendido, que representa el 12% de la riqueza de España.

«Las personas que tienen que vivir de su trabajo conocen muy bien las soluciones, mejor que los que gobiernan», ha indicado Feijóo en referencia a la presencia de expertos en el sector ganadero, cereales, regantes, cooperativas, agricultura y distribución en el evento sectorial organizado por el PP. «Han venido a recordar lo que importa, buscar soluciones a problemas concretos y no crear más de los que hay. Y tener la humildad de aprender cada día de cualquier sector», ha indicado Feijóo, tras recordar la importancia de «conocer las propuestas» concretas del campo.

«Cuando el político deja de ser útil, se mete en su burbuja y se convierte en un frontón», ha asegurado el líder popular, que ha utilizado este acto para presentar sus propuestas electorales y su programa en relación con la agricultura y el sector primario. «Las prioridades del mundo rural tienen que ser las prioridades de toda España. Es un sector estratégico», ha recalcado.

Economía

La economía española va como una moto, dice Sánchez, pero resulta que somos el segundo país que menos ha crecido en la Unión Europea desde 2019, el primer país en paro, el que más ha incrementado su deuda y su déficit. Menos mal que va como una moto… estropeada, sin ruedas, sin frenos y sin gasolina».

Feijóo ha recordado la importancia de la producción agraria e industrial como motor de la economía española. «Sin producción no hay empleo, sin empleo no hay impuestos, sin impuestos no hay sanidad», ha señalado. «Durante la pandemia, con su trabajo, el sector agroalimentario ha permitido que no faltase ni un solo alimento en los hogares españoles», ha recordado Feijóo.

Expertos

En el acto han participado el alcalde del municipio de Gimenells y número uno al Congreso por Lérida, Dante Pérez, y el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo.

El vicesecretario del PP ha sido el encargado de moderar una mesa coloquio con la participación de expertos en el sector agroalimentario como Blanca Carroto, presidenta nacional de Asaja Mujer; Ricard Godia, presidente de la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne; José María Pozancos, presidente de la Federación Nacional de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas; Ignacio García Magarzo, de la Asociación Española de Distribuidoras, Autoservicios y Supermercados; y Cristina Vendrell, presidenta de la Asociación Española de Fabricantes de Alfalta Deshidratada.