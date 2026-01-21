El PP valenciano se abre a negociar una propuesta seria para condonar deuda

La dirección nacional del Partido Popular (PP) ha dado luz verde a la Comunidad Valenciana, con su presidente, Juanfran Pérez-Llorca, al frente para que pueda sentarse a negociar y, en su caso, aceptar la oferta del Gobierno de Pedro Sánchez de condonación de una parte de la deuda que ha contraído la Comunidad Valenciana con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en los últimos años. El Gobierno Sánchez tienta con 11.210 millones a la Generalitat Valenciana.

Según fuentes del PP de la Comunidad Valenciana, el reciente acuerdo sobre financiación autonómica alcanzado por los populares en la Declaración de Zaragoza, suscrita por Núñez Feijóo y sus barones autonómicos el pasado fin de semana, contempla la expresión «excepcionalidad», precisamente para ser «permisivos» con el caso de la comunidad que preside Pérez-Llorca.

El presidente de la Generalitat ha pedido una aportación extra del FLA para sufragar la reconstrucción de su territorio tras la DANA, con escaso éxito hasta el momento, puesto que las cifras que maneja el Gobierno de Sánchez ni se acercan a lo que la Comunidad necesita en estos momentos solamente para la reconstrucción. Pero Génova autoriza avala a su barón valenciano, para que éste pueda renegociar tanto la condonación de la deuda como dotación nueva, dentro de un fondo extraordinario del FLA.

Esa «excepcionalidad», según pactaron previamente Pérez-Llorca y la cúpula de Génova, le permitiría aceptar en su caso la condonación de la deuda del FLA y desmarcarse de lo que la dirección popular pretende que sea una negativa en bloque tanto al sistema de financiación autonómica, como al reparto de millones que la vicepresidenta del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero anunció en su día para cada una de las comunidades autónomas, bajo la apariencia de condonación de la deuda, en la que Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana se llevaban la mayor tajada, en términos absolutos. Pero todo estaría sujeto a una negociación bilateral entre Gobierno y Generalitat Valenciana.

De acuerdo con las cifras que maneja el ministerio de Hacienda, Andalucía podría beneficiarse de la condonación de 18.791 millones, Cataluña de 17.104 y la Comunidad Valenciana de 11.210, lo que la convertiría en la Comunidad donde habría una mayor condonación por habitante, en total 2.254,58 € condonados por cada ciudadano.

Esa oferta de condonación anunciada por Montero en su día fue rechazada de plano por la Comunidad de Madrid y recibió las críticas de la dirección nacional del PP, por considerar que se estaba manejando cantidades arbitrarias, con un reparto igualmente arbitrario, además de las de buena parte de autonomías gobernadas por el PP. Además, desde el PP siguen subrayando que esa condonación «tiene trampa» porque «convierte la deuda condonada a cada autonomía en deuda del Estado, de modo que se mutualiza la deuda, pero no desaparece», como asegura un dirigente popular.

La excepción valenciana

Con todo, la falta de fluidez de los fondos y las ayudas a la Comunidad Valenciana, para afrontar los enormes daños provocados por la DANA y la reconstrucción del territorio, además de la cuantía de la deuda contraída con el FLA, que asciende a 45.000 millones, son, según fuentes del PP, el motivo de esa «excepcionalidad» hecha a medida para los valencianos y sitúan al Gobierno de la Generalitat en una posición más próxima a acordar con el Ejecutivo de Sánchez la condonación de la deuda, aunque se mantenga firme en el rechazo al modelo de financiación. Una postura idéntica, por ejemplo, a la que va a adoptar el Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside el socialista Emiliano García-Page: «Condonación sí, financiación, no».

El gobierno de Pérez Llorca tendrá así un mayor margen de maniobra que el resto de comunidades autónomas, a las que Feijóo ha pedido en reiteradas ocasiones que no se dejen embaucar por las cifras del Gobierno de Pedro Sánchez y que se planten de forma unitaria ante la propuesta de financiación autonómica que pactaron en su día el presidente del Gobierno con el líder de ERC, Oriol Junqueras.