Feijóo acusa a Sánchez de quedarse «en la India con una imputada por corrupción» en plena DANA

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se quedara «tranquilamente en la India con una imputada por corrupción» el pasado 29 de octubre mientras la DANA azotaba y dejaba víctimas mortales en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Al menos son ya 229 los muertos, y hay todavía cinco desaparecidos.

En su intervención con motivo de la comparecencia de Sánchez hoy en el Congreso de los Diputados para explicar su gestión ante la DANA -un mes después de la tragedia-, el jefe de la oposición ha denunciado la inacción del Gobierno, especialmente la de su presidente, que se encontraba de viaje oficial en la India con su esposa, la imputada Begoña Gómez, y que no alteró su agenda en ningún momento. Es más, su regreso a España se demoró más de lo habitual.

En esta línea, Feijóo ha denunciado que los socialcomunistas del Gobierno «o sabían lo que iba a pasar y se quedaron de brazos cruzados o no se enteraron a tiempo, y eso lo agravó todo».

El presidente del PP ha reprochado a Sánchez que tras el Consejo de Ministros celebrado en su ausencia aquel martes 29 de octubre, no hicieran alusión a la DANA en la rueda de prensa celebrada a las 12:21 horas en el Palacio de la Moncloa. También ha criticado Feijóo que el Ejecutivo «no reaccionó hasta la noche» de aquella jornada, cuando celebró su comité de crisis sin presencia todavía de Sánchez. «Se coordinaron para desentenderse», ha remarcado Feijóo.

En este punto, el dirigente popular ha denunciado que el Gobierno no decretase la emergencia nacional aquella tarde, en cuanto tuvo conocimiento de la posible rotura de la presa de Forata, «ante el riesgo que suponía para 80.000 personas presa abajo», ha dicho. Además, Feijóo ha lamentado que el aviso de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre el desborde del Barranco del Poyo llegara por email tras horas de apagón pese a estar su presidente, el socialista Miguel Polo, participando en «la sala» del CECOPI.

Emergencia nacional

Junto a ello, Feijóo ha defendido que el Gobierno central debió decretar la emergencia por afectar la DANA a varias comunidades con dramáticas consecuencias, es decir, «por las dimensiones de la catástrofe», ha remarcado. En este punto, y aludiendo tanto a la posible existencia de una omisión de socorro o de una prevaricación por omisión de socorro, ha preguntado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «por qué no declaró la emergencia nacional». «¿No quiso o no le dejaron?», ha formulado al ministro en el que recaía dicha competencia. «No lo hicieron por un maniqueo cálculo político. Primero se actúa y luego se discute», ha sentenciado Feijóo.

En este contexto, el líder del PP ha desgranado si él hubiese sido el presidente del Gobierno en esta situación, habría decretado la emergencia nacional, como ya expresó el 30-O al visitar el CECOPI; no habría escatimado medios; no habría esperado la petición de ayuda; no habría dejado solos a los Reyes en Paiporta y «no se me habría ocurrido decir a los valencianos que yo estoy bien», ha enfatizado.

«¿Pero de verdad cree que a algún valenciano le interesa cómo está usted?», ha lanzado a Sánchez tras hacerse la víctima en su visita a Paiporta. Allí «quien se quedó solo ante la evidencia fue usted, los Reyes se quedaron con la gente», le ha recordado Feijóo.

Además, el jefe de la oposición ha insistido en que «Sánchez no ejerció sus competencias ante la mayor emergencia nacional que recuerda España». «Eligió usted ser oposición a la Generalitat Valenciana en lugar de actuar como Gobierno. Ningún gobierno centrado en protegerse a sí mismo ante los tribunales puede proteger a quienes lo necesitan», ha añadido Feijóo, que ha declinado entrar en esta intervención en el asunto de las confesiones de Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama Koldo, sobre Sánchez y su entorno por «respeto a las víctimas» de la DANA.

«Usted ya no debería estar aquí», ha espetado Feijóo a Sánchez, reprochándole que comparezca un mes después de la DANA para «cubrirse de toda la peste de mentiras y corrupción que le rodea». También ha afeado el líder del PP al inquilino de la Moncloa su falta de autocrítica y que atribuya la culpa a los demás. «¡Qué falta de humanidad y de humildad! Viene usted a esta Cámara a hablar sobre las riadas pero no lo hace por los afectados. Lo hace por usted. Como siempre. Para esconderse de los casos de corrupción que llevan su nombre», ha rematado.