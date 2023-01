Feijóo acusa a Sánchez de aprobar la ley Montero «a sabiendas» de que era «perjudicial» para las mujeres

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, de aprobar la ley Montero «a sabiendas» de que era «perjudicial» para las mujeres. Una norma que ahora el Ejecutivo socialcomunista pretende modificar por intereses electorales después de más de 320 rebajas de penas y excarcelaciones de agresores sexuales y violadores.

En el debate de esta tarde en el Senado, el líder de la oposición se ha referido así a las declaraciones que hizo en la víspera la ex vicepresidenta primera del Gobierno y diputada del PSOE, Carmen Calvo, quien confesó que el Ejecutivo de Sánchez sabía que la ley del sólo sí es sí, impulsada por la ministra Irene Montero, provocaría las rebajas de pena de agresores sexuales y sus excarcelaciones, como está ocurriendo ahora. Calvo admitió también que la ley Montero salió adelante para «respetar la autonomía» de la titular de Igualdad.

Calvo reconoció en la cadena Ser que tanto ella como el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hicieron «observaciones» a la norma presentada por Montero. «El ministro de Justicia, como juez porque sigue siendo juez y magistrado del Tribunal Constitucional, hizo observaciones porque le correspondía. Y se dijo que estas circunstancias estaban en lo alto de la mesa porque era realista decirlo, porque era previsible que ocurriera», señaló la ex vicepresidenta.

Feijóo ha reprochado al socialista Sánchez que pese a ello permitiera que se aprobara la ley con tal de «mantener la coalición» con sus socios de Podemos. «¿Qué clase de feminismo justifica haber rebajado la pena a centenares de agresores sexuales a sabiendas? ¿Qué tiene que decirle a las mujeres que se han visto revictimizadas por su decisión? ¿Va a seguir permitiendo que su gobierno insulte a los jueces? Y lo más importante, ¿cuándo va a disculparse?», ha lanzado el presidente del PP al inquilino de la Moncloa, al que ha reprochado también que «no le preocupan tanto las mujeres como las encuestas». En esta línea, le ha afeado igualmente que como jefe del Gobierno «no pensó en las mujeres ni cuando aprobó la ley ni cuando ha decidido corregirla».

«Paso atrás»

«Usted y su Gobierno pasarán a la historia por ser los primeros en dar un paso atrás en la lucha del feminismo», ha señalado Feijóo a Sánchez, instándole a cambiar la ley Montero «lo más rápido posible» y a «asumir responsabilidades». Además, ha vuelto a ofrecerle los votos del PP para volver al régimen de penas anterior.

En el turno de réplica y tras omitir el asunto en su primera intervención, Sánchez ha admitido que la ley del sólo sí es sí «ha tenido una consecuencia no deseada como es la rebaja de penas». «Es una cuestión técnica que no refleja la voluntad del Ejecutivo, y esos efectos no deseados los vamos a corregir», ha avanzado, pese a no haber alcanzado todavía el acuerdo necesario con sus socios de Podemos, que gestionan el Ministerio de Igualdad.