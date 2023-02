El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha congregado a 6.000 personas en tres días en mítines de precampaña mientras que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, viene recurriendo a figurantes, militantes del PSOE que hace pasar por ciudadanos anónimos, para sus actos de propaganda. Así ocurrió, por ejemplo, en las puertas abiertas de Moncloa, en la partida de petanca en Coslada, en el café con perceptores del SMI en Parla o en el show con jóvenes becados en una biblioteca pública de Fuenlabrada. Además, en los últimos días Sánchez sólo tuvo en España el acto del PSOE el viernes en el Palacio de Congreso de Badajoz (con aforo de 900 personas), donde fue recibido con abucheos en la calle.

En el marco de una gira por cinco comunidades en diez días, Feijóo estuvo el jueves en Ciudad Real acompañando al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y al candidato popular a la Alcaldía de Ciudad Real, Francisco Cañizares, en un acto en el Hotel Parque Real que reunió a alrededor de 700 personas, según la organización.

Justo en una comunidad donde su presidente, el socialista Emiliano García-Page, simula distanciarse de Pedro Sánchez pero luego pliega velas y vota conforme a los intereses de Ferraz y Moncloa, Feijóo remarcó que «no hay nadie en el actual PSOE que sea capaz de frenar al sanchismo, que ha contagiado ya a todo el partido». «Ya es hora de que alguien le diga basta ya y el PSOE tenga posibilidad de refundarse», enfatizó el líder del PP junto a Paco Núñez y Francisco Cañizares.

Feijóo en Santiago el sábado con más de 4.000 personas. (Foto: PP)

Además, Feijóo criticó que el PSOE no es un partido que defienda a los ciudadanos, pues apoye en «quienes no creen en el Estado» y ha abandonado las clases medias y las mujeres: «Solo gobierna para él y sus socios» independentistas y proetarras, recalcó.

Posteriormente, el sábado, el jefe de la oposición viajó a Galicia y participó en Santiago de Compostela junto al presidente del PP de Galicia y de la Xunta, Alfonso Rueda, en la clausura del acto de presentación de los 313 candidatos del PP a las alcaldías de Galicia el 28M. En el Multiusos Fontes do Sar, Feijóo, Feijóo reunió a más de 4.000 personas en un lleno a reventar con el que su formación volvió a exhibir músculo de cara a la próxima cita con las urnas.

El líder del PP, que insistió en la necesidad de exportar al resto de España la manera de gobernar con la que él presidió durante 13 años la Xunta de Galicia a base de mayorías absolutas, manifestó que «España necesita un buen Gobierno, centrado en los desafíos generales, en resolver problemas» y no Ejecutivos «desunidos, deshilachados, caducos e inmersos en una crisis permanente», como el de Pedro Sánchez y Unidas Podemos.

Feijóo en una comida mitin en Ibiza el domingo. (Foto: PP)

«Estoy aquí para que lleguen los cambios a nuestro país, para que vuelva a ser un país solvente, que no gaste más de lo que tiene, que no empuje a los jóvenes (a salir fuera); que quienes cobran la pensión tengan la seguridad de que la van a cobrar siempre; y que los que aún no la han cobrado, sepan que la van a cobrar cuando se jubilen», apostilló.

Ahora, «cada vez que Sánchez y sus socios intentan convertir las sesiones de control en el Senado en una sesión de control a Feijóo me da la sensación de que nada ha cambiado», añadió el jefe de la oposición.

«Malas leyes»

Al día siguiente, el domingo, Feijóo se desplazó a Baleares y presidió una comida mitin del PP en el Recinto Ferial de Ibiza que contó con la presencia de más de 1.000 personas. Junto a la presidenta del PP de Islas Baleares, diputada y candidata a la Presidencia del Gobierno balear, Marga Prohens, el líder de los populares avanzó que «hay un conjunto de leyes sanchistas que tendremos que modificar y derogar simplemente porque están mal hechas, producen efectos secundarios a la sociedad y dividen y fracturan lo que debe de estar unido», en alusión, por ejemplo, a la ley Trans.

Feijóo también lamentó que «es una pena que el Gobierno más caro de la historia, con dos equipos de fútbol en la mesa del Consejo de Ministros y con el mayor número de asesores, se dedique a hacer malas leyes, malas cuentas y mala política», como está ocurriendo igualmente con la ley del Sólo sí es sí, que ha beneficiado ya a más de medio millar de agresores sexuales y violadores.