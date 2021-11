Varios iconos mediáticos de la izquierda española saltaron como un resorte tras el análisis realizado por Pablo Casado a cuenta de la crisis energética que se cierne sobre España, tratando de caricaturizar y hacer chanza del panorama dibujado por el líder del PP. Entre estos reaccionarios se encontraron dos de los sospechosos habituales en estas lides, Pablo Echenique o Gabriel Rufián. Sólo que esta vez, sus ataques de brocha gorda y pleno desconocimiento del tema quedaron retratados de forma inusitada ante la entrada en escena de un experto, que los dejó fuera de juego con una argumentada respuesta para argumentar que «Casado lleva toda la razón».

El dirigente popular cargó contra la política energética desplegada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y secundada por el progresismo actual, explicándose así: «Aquí a la izquierda no le gusta la nuclear y no le gusta el carbón, y no le gusta el gas, y no le gusta la hidroeléctrical, y no le gusta la eólica, y se quejan de que los molinos dañan el paisaje. Claro, sólo les gusta la solar. Y a mí».

Y aquí, a continuación, llegaba el quid de la cuestión, el resorte que hizo pensar a figuras mediáticas como Gabriel Rufián o Pablo Echenique, que presume de ser físico, que se encontraban ante todo un jaque mate contra la posición de Pablo Casado, que decía esto: «Pero es que antes de ayer a las ocho de la tarde fue el pico de consumo eléctrico. Y a las ocho de la tarde, no sé si estábais por aquí, pero no había posibilidad de que la solar emitiera. Básicamente porque era de noche. Por tanto, es una cuestión de lógica».

El físico y condenado Echenique corrió al teclado para intentar desmontar a Casado con este mensaje: «Máster en energías renovables». Gabriel Rufián se apuntó a cargar contra el análisis de Casado, como también, entre varios popes mediáticos de la izquierda más refractaria a la reflexión, el podemita Pablo Fernández, que opinó: «Lo de Casado es tremendo».

Ocurrió que ante este catálogo de críticas de dudoso ingenio, entró en escena Martin Varsavsky, conocido emprendedor e impulsor de varias empresas, entre ellas, una energética. Y en base a su experiencia, puso orden en el desaguisado. «Soy cofundador de Eolia Renovables, hemos construido 550 MW de energía solar y eólica y te lo digo claramente. Pablo Casado lleva toda la razón, ningún país almacena energía renovable en baterías a escala industrial, y no lo hacen porque sería carísimo», sentenció el experto en la materia ante las chanzas de las críticas sin base.