La ex mujer de Óscar Puente fue pareja de un directivo de Urbagestión en Valladolid

La magistrada Laura Soria Velasco, ex mujer del ministro de Transportes, Óscar Puente, mantuvo una relación sentimental de dos años y medio con Javier Alonso, quien estuvo durante una década al frente de la oficina de Urbagestión en Valladolid.

La inmobiliaria, que opera con el nombre comercial de Urbagesa, ha protagonizado la polémica por el desahucio de Maricarmen Abascal, una vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro.

Fuentes próximas a Alonso, hermano de uno de los socios fundadores de la empresa, lo confirman a este periódico. «Laura Soria fue su pareja durante dos años y medio».

La relación ya terminó. «Laura es una persona excelente, pero con el paso del tiempo no se entendieron para seguir siendo pareja», han explicado voces cercanas el empresario.

Alonso y Soria se conocían desde la juventud. Cuando tenían 20 años tomaron contacto y él no volvió a saber de ella hasta hace 3 años, que coincidieron en un bar. «Es una persona excelente y de un carácter muy amigable», recuerdan.

Javier Alonso ha coincidido 5 ó 6 veces con el ministro Óscar Puente en Valladolid y tienen una relación «supercordial». La política en ciudades de provincias queda en un segundo plano. «Cada uno vota a quien quiere o considera que es mejor para él», indican las fuentes consultadas.

Urbagesa en Valladolid

Alonso ha dirigido durante diez años la sede vallisoletana de Urbagestión. Desde entonces no mantiene lazos con la compañía. Su única relación con esa empresa es que uno de los socios es su hermano.

Los propietarios de Urbagesa son Fernando Alonso y Ricardo Alonso, socios, que no hermanos. Ambos son abogados y se conocieron trabajando para una consultoría jurídica de renombre.

Hoy, Javier Alonso es el socio único de una empresa de gran prestigio con oficinas en la calle Santiago de Valladolid y en la plaza de España de Madrid. Su actividad pasa por el asesoramiento en la compraventa de locales en rentabilidad.

‘Caso Maricarmen’

Urbagestión Desarrollo e Inversión SL se constituyó en 2005 y tiene vínculos empresariales con Madrid y Valladolid. Se dedica a la compraventa de viviendas, edificios, locales y oficinas, a su reforma para venderlos o alquilarlos y a la intermediación inmobiliaria, incluidas operaciones relacionadas con farmacias.

En septiembre de 2026, la compañía ha saltado a la primera línea informativa por el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años. La mujer llevaba décadas viviendo en un piso del barrio de Retiro, en Madrid.

Urbagestión adquirió el inmueble y reclamó un alquiler superior al que pagaba la inquilina. El conflicto llegó a los tribunales y se ha saldado con el desahucio ordenado tras varias instancias por la juez Elena Cortina, que en origen se había pronunciado a favor de la anciana, lo que ha generado una notable polémica social.

La empresa ha rechazado que se la califique de «fondo buitre» y se ha defendido como una pequeña inmobiliaria. Posteriormente, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, firmó un contrato para que volviera Maricarmen, pero la mujer falleció.

Laura Soria Velasco, por su parte, se casó con Óscar Puente a principios de la década de 2000. El matrimonio, del que nacieron dos hijas, terminó en 2023, según han publicado varios medios. Puente nació en Valladolid en 1968 y fue alcalde de su ciudad antes de llegar al Ministerio de Transportes.