José María Manso: «Si son negros se considera vulnerables a todos; si son argelinos, sólo a mujeres y niños»

La gestión de la inmigración irregular en Baleares, los criterios de vulnerabilidad aplicados a las personas que llegan en patera y la actuación de las fuerzas de seguridad centran esta entrevista con José María Manso, ex inspector de Extranjería.

El entrevistado cuestiona las instrucciones que, según su versión, condicionan el trabajo policial, explica su experiencia con la llegada de embarcaciones a las islas y denuncia lo que considera un negocio vinculado a la inmigración. También aborda la atención a los menores migrantes y las circunstancias en las que, asegura, se producen algunas llegadas.

PREGUNTA.- ¿Cómo se aplica exactamente el concepto de vulnerabilidad cuando llega una patera a Baleares?

RESPUESTA.- Esto de la vulnerabilidad es un concepto que yo nunca he entendido muy bien. Hablando de mi época, cuando llegaba una patera a Baleares donde la mitad eran argelinos y la otra mitad eran negros, automáticamente a las personas de color negro se les concedía el tema de la vulnerabilidad. Son vulnerables porque son negros; en el caso de los negros, todos eran vulnerables. En cambio, si eran argelinos, solo eran vulnerables si eran mujeres o niños menores; los demás no eran vulnerables. Ese era el criterio: si eres negro, eres vulnerable; si eres argelino, si eres mujer o menor eres vulnerable; si no, no eres vulnerable.

P.- ¿A qué responde este criterio de vulnerabilidad y la forma de actuar con los recién llegados?

R.- Se aplican estos criterios de vulnerabilidad marcados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Si esa vulnerabilidad la fija el Gobierno, la Policía tiene que actuar en consecuencia. Desde que llegó el Gobierno de Pedro Sánchez se acabaron las devoluciones; ninguna patera ha vuelto a ser devuelta a su lugar de origen.

P.- ¿Por qué los que llegan en las embarcaciones llaman por teléfono a las autoridades en cuanto pisan tierra?

R.- Lo primero que hacen es llamar por teléfono a la Policía o a la Guardia Civil porque saben perfectamente que los van a coger, los van a recoger, los trasladarán a un centro seguro, los documentarán y con esos documentos ya van a poder cruzar a la península y de la península a toda Europa.

P.- ¿Se ha convertido la inmigración en un negocio?

R.- Un gran negocio, además, desde el minuto uno. No me refiero al soldado de infantería a pie de cañón, que es una persona altruista y que lo hace de corazón. Me refiero a los que están arriba gestionando todo esto, que están ganando mucho dinero, viviendo de eso. Incluso desde los países de origen se está pagando dinero y participan de ese negocio de avisar la salida de embarcaciones.

P.- ¿Qué ocurre con la tutela de los menores que llegan a las Islas?

R.- En Baleares no conozco el caso de ningún menor que se haya devuelto con sus padres. Es más, venían acompañados de sus padres y los propios padres, cerca de la comisaría, les decían a sus hijos de unos 16 años: «Vete ahí y di que eres menor para que te ayuden». He detenido a padres por eso. Los padres saben que el Estado español les va a dar todo el apoyo, los va a formar, les dará educación y, además, luego esos menores pueden reagrupar a sus propios padres.