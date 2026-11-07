Paula Nuévalos, agricultora de 28 años en Valencia: «La gente de ciudad dice que le encanta el pueblo. No, a ti lo que te gusta es estar de vacaciones en un sitio tranquilo»

Paula Nuévalos es una agricultora de 28 años que reside en Valencia y que se ha hecho viral por una reflexión publicada en las redes sociales sobre las personas que muestran sus preferencias por un pueblo… en los meses de verano. Esta trabajadora ejemplar, que es ingeniera mecánica de su carrera, trabaja en el campo tras hacerse cargo de los viñedos familiares situados en Utiel. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral de esta agricultora.

Paula Nuévalos cambió hace meses la ingeniería mecánica por el campo y asiduamente comparte su forma de tratar la tierra a través de las redes sociales. A sus 28 años, Agropauli, como se hace llamar en las redes sociales, desarrolla su función en los viñedos que su familia tiene en la comarca de Utiel-Requena, en la provincia de Valencia. Esta influencer del campo se define como «agricultora e ingeniera mecánica» y su trabajo diario consiste en el «cultivo de vid y almendra ecológica».

La reflexión viral de una agricultora de 28 años

Paula cuenta con miles de seguidores en las redes sociales por narrar de una forma atractiva su día a día trabajando en el campo y en los últimos meses tuvo una reflexión que se hizo viral y tiene que ver con la gente que visita el pueblo durante los meses de verano. Hay que recordar que estas zonas acogen a muchos ciudadanos durante las vacaciones y en el resto del año pueden ser menos divertidas ante la ausencia de gente o de actividades.

«La gente dice: ‘Me encanta el pueblo’. Ya, cariño, a ti no te encanta el pueblo. A ti te encanta el pueblo en verano, que es cuando está la piscina abierta, cuando vas al bar, cuando te tomas ahí tus vacaciones. Lo que te gusta es estar aquí de vacaciones, en un sitio tranquilo», comienza diciendo en un vídeo publicado mientras circula con un tractor por sus terrenos.

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«O sea, a ti no te gusta aburrirte en invierno (bueno, para quien se aburra en el pueblo), que no haya actividades sociales, que no haya tanta gente», continúa a la vez que deja claro que: «Creo que nos estamos confundiendo porque lo que me gusta es socializar con la gente de la ciudad que viene al pueblo en verano».

En el mismo vídeo, Paula pide la opinión de sus seguidores y este comentario ha generado una gran respuesta en su perfil. «Como persona de ciudad y de pueblo, me encanta el pueblo y su forma de vida. Entiendo perfectamente el mensaje que quieres transmitir y el sentimiento que hay detrás, pero no comparto ese punto de vista», cuenta uno de los usuarios. «En el pueblo se aburre quien quiere. Porque tú buscas aquello que te gusta y quieres hacer», cuenta otro, mientras otro seguidor deja claro que: «Lo mejor de vivir en el pueblo todo el año es cuando llega septiembre y se va todo el mundo».