Policías y guardias civiles vestidos de presos exigen al Gobierno una jubilación digna y ser profesión de riesgo

Los sindicatos de Policía Nacional y las asociaciones profesionales de Guardia Civil integrados en la unidad de acción han retomado este viernes sus movilizaciones para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez el reconocimiento de la profesión de riesgo y una jubilación digna en igualdad de condiciones con el resto de cuerpos policiales de España. Para ello, se han vestido de presos en una manifestación en la que han querido también trasladar su solidaridad y recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo, y a sus familias.

Por respeto a las víctimas y al luto oficial decretado por el Gobierno tras la tragedia que dejó 69 muertos –que se suman a los 45 de Adamuz– los sindicatos suspendieron temporalmente sus reivindicaciones, que ahora retoman una vez finalizado dicho periodo.

La primera acción ha tenido lugar este viernes en el Consejo de Policía, donde los representantes sindicales han abandonado la mesa de negociación ante la negativa de la Administración a incluir en el orden del día cuestiones fundamentales como el reconocimiento de la profesión de riesgo, la jubilación digna y la equiparación salarial.

Las organizaciones denuncian que el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, está vaciando de contenido el principal órgano de representación de los policías nacionales, impidiendo abordar los problemas que afectan a miles de agentes.

Durante la protesta han escenificado esta situación asegurando sentirse «amordazados» y «como prisioneros dentro del Ministerio del Interior». Asimismo, han denunciado los intentos de limitar la grabación de imágenes y audios y de retirar los teléfonos móviles a los representantes sindicales, algo a lo que se negaron. Las organizaciones indican que el Consejo de Policía ha sido bloqueada de facto por JUPOL y SUP, que han sido los únicos sindicatos que han acudido a la reunión.

Los sindicatos y asociaciones profesionales han reafirmado su compromiso de mantener la unidad de acción entre Policía Nacional y Guardia Civil, asegurando que no permitirán que las presiones consigan dividir a ambos colectivos. «La unidad de acción no se va a romper, le pese a quien le pese. Solo hemos conseguido avanzar cuando Policía Nacional y Guardia Civil hemos caminado de la mano y así vamos a seguir hasta conseguir todos nuestros derechos», han señalado.

Nuevas movilizaciones

Tras el encierro en la Secretaría de Estado de Seguridad y la protesta de este viernes en el Consejo de Policía, las organizaciones anuncian nuevas movilizaciones a partir de la próxima semana, con medidas de presión progresivamente más contundentes. «Que lo sepa este Gobierno y los que vengan después: si no reconocen la profesión de riesgo y garantizan una jubilación digna para policías nacionales y guardias civiles, tendrán enfrente a todo el colectivo policial de España».

Las organizaciones hacen un llamamiento a la ciudadanía para respaldar a ambos cuerpos policiales y reiteran que no dejarán a ningún compañero atrás. La reivindicación continuará hasta conseguir el reconocimiento de la profesión de riesgo y una jubilación digna para todos los policías nacionales y guardias civiles.