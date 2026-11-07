Montse Cespedosa, asesora financiera experta en hipotecas: «Ni se te ocurra firmar el contrato de arras si no te entregan el certificado de eficiencia energética antes»

La asesora financiera experta en hipotecas, Montse Cespedosa, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha avisado a las personas que vayan a comprar una vivienda: nunca firmes un contrato de arras si antes no tienes el certificado de eficiencia energética. Esta profesional en la materia ha advertido sobre la importancia de este documento que se tiene que incorporar a la tasación desde el pasado mes de agosto de 2025. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que ha dicho esta experta en lo relativo al contrato de arras y el certificado de eficiencia energética.

En la España de Sánchez se ha hecho muy difícil que un trabajador tenga el músculo económico para comprar una vivienda y, en los casos en los que se reúna, conseguir el dinero; después hay que seguir una serie de consejos para que el proceso de compra no se demore por temas burocráticos. Montse Cespedosa, asesora financiera experta en hipotecas, ha advertido sobre uno de los detalles que tienes que tener en cuenta antes de firmar un contrato de arras: tienes que tener a tu disposición el certificado de eficiencia energética.

Desde agosto del año 2025, presentar este documento a la hora de realizar una tasación es obligatorio y puede que en muchos casos el propietario de la vivienda no lo tenga preparado o simplemente esté caducado. Como indica esta experta, esto puede demorar el proceso de tasación y, lo más importante: también puede hacer que varíe el precio de la vivienda, ya que una vivienda con una calificación energética A valdrá más que una valorada con la G, que son las que tienen peor comportamiento energético. Así que este papel siempre tiene que estar presente a la hora de realizar una tasación y posteriormente firmar el contrato de arras.

El aviso de una asesora financiera sobre las hipotecas

«Ni se te ocurra firmar el contrato de arras si no te entregan antes el certificado de eficiencia energética», informa a través de @montse_cespedosa, su perfil desde las redes sociales. «Las reglas del juego han cambiado. Desde el 12 de agosto es obligatorio por ley incorporar en la tasación el certificado de eficiencia energética», cuenta esta asesora financiera y experta en hipotecas, que hace mención a la Orden ECM/599/2025, de 10 de junio, que modificó la normativa sobre valoraciones inmobiliarias. Esta norma obliga desde el pasado 12 de agosto de 2025 a incorporar el certificado de eficiencia energética registrado en las tasaciones reguladas de edificios terminados.

«Se trata de un documento que aporta información clave para el tasador en la evaluación del comportamiento energético del inmueble y su impacto en el valor de mercado, al proporcionar datos precisos sobre factores determinantes en la eficiencia y el coste de uso del edificio», informa Montse Cespedosa, que también deja claro que «este contrato viene a condicionar tanto la tasación como el precio de la vivienda».

«Los expertos estiman que cada letra de mejora va a ser un incremento del 1,3%», dice en un vídeo en el que avisa de uno de los detalles que tienes que tener claro a la hora de firmar un contrato de arras cuando compres una vivienda. El certificado de eficiencia energética siempre tendrá que estar presente en la tasación, ya que puede bajar o subir el precio de la vivienda.