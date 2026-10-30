Hablar del problema de la vivienda en España suele llevar a que pensemos casisiempre en las grandes ciudades donde los alquileres están imposibles desde hace tiempo, y los precios hacen que comprar una casa esté fuera del alcance de muchos, especialmente los jóvenes. Por todo ello, muchas personas se lo piensan y acaban decidiendo irse a vivir a un pueblo aunque en estos, el problema es otro y es que muchas veces no hay viviendas y no porque sean caras, sino porque las existentes se deben remoledar o no se construyen nuevas. Se crea así una situación bastante paradójica en la que existen municipios que quieren retener población, jóvenes que estarían dispuestos a quedarse y, sin embargo, ninguna casa nueva a la vista.

Eso es precisamente lo que estaba ocurriendo en Langa de Duero, un pueblo de Soria de unos 700 habitantes que quería levantar una pequeña promoción de viviendas y no encontraba quién lo hiciera. La solución entonces, llegó a través de una vía que todavía sigue siendo minoritaria en España: la construcción industrializada. Y el resultado ha sido cuanto menos llamativo, ya que se han logrado levantar siete casas en apenas cinco días una vez llegaron al terreno, aunque todo el trabajo de fabricación se había hecho previamente en una nave.

Un pueblo de Soria tiene la solución al problema de la vivienda actual: «Levantamos casas en cinco días»

El proyecto no nació como una promoción modular. La idea inicial era construir las viviendas de forma tradicional, pero el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León se encontraron con un problema que cada vez se repite más en zonas ruralesm y es que no había empresas interesadas en asumir una obra pequeña de estas características. Al final apareció Cortabitarte, una empresa familiar de Soria que lleva décadas trabajando en este tipo de construcciones. En lugar de hacer la vivienda de principio a fin sobre el terreno, buena parte del proceso se realiza en fábrica y después los módulos se transportan hasta el lugar donde se ensamblan.

El propio alcalde de Langa de Duero, Iván Andrés Aparicio, explica que la alternativa surgió casi por necesidad. «No teníamos quién construyera las casas y apareció esta opción. Así que fuimos con ello y la verdad que fue todo rapidísimo; levantaron las casas en cinco días», cuenta en declaraciones a El Confidencial. La rapidez del montaje ha hecho que otros alcaldes se interesen por el sistema. Y no resulta extraño. Muchos municipios se encuentran con el mismo problema: vecinos que quieren quedarse, pero sin vivienda disponible, y proyectos que no salen adelante porque faltan empresas dispuestas a construir.

Así son las casas y cuánto cuestan

Las viviendas de Langa de Duero son siete adosados de unos 90 metros cuadrados repartidos en dos plantas. En la parte baja tienen salón-cocina, un dormitorio y un baño. Arriba se encuentran otros dos dormitorios y un segundo baño. Además, disponen de garaje abierto y están pensadas como vivienda habitual, no como una solución temporal o una casa prefabricada de uso puntual. También cuentan con aislamiento térmico y un sistema de climatización mediante aerotermia y suelo radiante-refrescante. Es decir, poco tienen que ver con la imagen antigua que todavía se asocia a veces a este tipo de construcciones.

El precio es otro de los puntos que más llaman la atención. Al tratarse de una promoción social, los menores de 36 años podrán comprar una de estas casas por 120.000 euros. Para quienes superen esa edad, el precio sube hasta los 150.000 euros. Y demanda no falta: ya hay más de 16 solicitudes para sólo siete viviendas. De momento, lo único que queda pendiente es la calle de acceso, que corresponde al Ayuntamiento y que se ha retrasado por las lluvias. La intención es poder entregar las llaves a finales de año.

Cinco días de montaje, pero meses de trabajo previo

Aunque sorprenda lo de los cinco días, conviene aclarar que ese no es el tiempo en el que se construyen las casa, sino el que se tarda en levantar y ensamblar las estructuras que ya han sido fabricadas antes. Javier Llorente, director comercial de Cortabitarte, explica que el proceso completo puede rondar los seis meses desde que se obtiene la licencia de obra. La fabricación ocupa aproximadamente dos meses y medio, después llega el montaje y, una vez ensambladas las viviendas, todavía quedan trabajos de fachada y acabados. Aun así, los plazos son menores que en muchas obras tradicionales, y ahí está precisamente una de las razones por las que este modelo está ganando interés.

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A eso se suma otro problema que afecta de lleno a la construcción en España: faltan trabajadores. La Confederación Nacional de la Construcción calcula que el déficit podría acercarse a los 700.000 empleados en los próximos años. En una fábrica, en cambio, los oficios trabajan bajo techo, en un mismo lugar y con una organización más estable. Cortabitarte tiene ahora unas cincuenta personas en producción y prevé aumentar su plantilla un 40%. No será sólo por las casas de Langa de Duero. La empresa ya tiene sobre la mesa otros 150 encargos para municipios de Castilla y León con necesidades parecidas.