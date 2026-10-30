Aviso de los notarios expertos sobre los préstamos de Pedro Sánchez para comprar vivienda: «Sólo se concederá a las personas que compren su casa mediante hipoteca»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a comienzos de mes una línea de financiación pública para fomentar la compra de la primera vivienda, con préstamos sin interés ni comisiones de hasta 50.000 euros. No obstante, como toda ayuda estatal, hay letra pequeña. Todos los que quieran beneficiarse de esta medida tendrán que cumplir una serie de requisitos.

María Cristina Clemente, reputada notaria, analizó al detalle las principales condiciones del programa Tu Casa y avisa que hay matices de la medida que pueden limitar tanto la compra como una hipotética venta futura del hogar.

Los préstamos no reemplazan a la hipoteca

Uno de los primeros criterios que resaltó Clemente es que la financiación está asociada a la compra de una primera vivienda habitual a través de una hipoteca. Es por esto que esta cantidad no se percibirá como complemento a una compra de un inmueble a través del dinero de una herencia o una donación.

El programa facilita financiar hasta el 20% del valor de la vivienda, con un total que no supera los 50.000 euros. Ambos límites se aplican conjuntamente, de tal forma que el importe concedido será el menor de los dos. Además, la experta señaló que el préstamo público no asegura que una entidad bancaria apruebe la hipoteca para llevar a cabo la compra.

Otro importante factor a tener en cuenta es que el préstamo tiene un interés del 0%, además de no incluir comisiones. Sin embargo, la notaria recalcó que el beneficiario deberá devolver todo el montante percibido en caso de no formalizarse la adquisición del inmueble.

El procedimiento ampara una moratoria vinculada al plazo de la hipoteca, con un máximo de 30 años, y un plazo máximo de 10 años para devolver el préstamo. Esto quiere decir que el comprador deberá tener en cuenta estos criterios, si bien disfrute de no tener intereses por la cantidad recibida.

La vivienda tendrá un precio máximo en una futura venta

La condición más importante, según Clemente, recae sobre el futuro del inmueble. La vivienda adquirida a través de este sistema quedará sujeta permanentemente a un precio máximo de venta futura. O lo que es lo mismo: la limitación no se eliminará independientemente de que el propietario haya terminado de pagar la hipoteca.

La restricción supone que el titular no podrá vender la casa al precio que considere o al que marque el mercado. La regulación establece que el límite se mantenga en sucesivas transmisiones y que quede reflejado en la operación. La notaria apuntó que el notario en cuestión está obligado a reflejar dicha condición en la escritura y el registrador de la propiedad será el encargado de inscribirla.