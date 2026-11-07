Los asesores financieros expertos coinciden: comprarse un móvil de 1.400 euros por 39 al mes parece asumible pero «ahí está la trampa de las cuotas»

Los móviles de alta gama son el deseo de muchas personas, pero claro sus precios son bastante inasumibles para la gran mayoría teniendo en cuenta que suele superar, y con creces, los 1.000 euros. Comprarlos a plazos es una opción que cada vez utilizan muchas personas. Sin embargo se debe tener cuidado porque puede que pagar 39 euros al mes, por un móvil de 1.400, no «asuste» demasiado aunque el asesor financiero Javi Linares, dedicado a la educación financiera, que insiste en que fijarse solo en la mensualidad hace perder de vista lo importante.

El problema, según explica, no es únicamente cuánto se paga, sino durante cuánto tiempo. Un teléfono pierde valor muy deprisa y la deuda puede seguir viva cuando el aparato ya vale mucho menos de lo que costó. A eso se suman otros factores que conviene tener presentes antes de firmar como los intereses de la financiación, el riesgo de las tarjetas revolving y los contratos de las operadoras, que en algunos casos se alargan hasta 48 meses. Y a todo ello se añade una nueva normativa europea sobre crédito al consumo que debe aplicarse a partir del 20 de noviembre de 2026, aunque no todas sus medidas están todavía plenamente implantadas en España.

Comprarse un móvil de 1.400 euros por 39 al mes parece asumible pero «ahí está la trampa de las cuotas»

Linares lo resume con una idea sencilla: un gasto elevado parece más llevadero cuando se reparte en pequeñas cantidades mensuales, y ahí está la trampa de las cuotas. La mensualidad es lo único que se ve en el momento de la compra, mientras que el importe total y el tiempo que dura el compromiso quedan en segundo plano. Treinta y seis meses son tres años, y en tres años un teléfono de gama alta puede haber envejecido bastante más de lo que su dueño esperaba. Por eso el asesor recomienda no quedarse con lo que se paga cada mes, sino mirar la factura completa.

El ejemplo que pone es muy gráfico. Si a los dos años el dispositivo vale apenas 200 euros, lo razonable es preguntarse si la compra ha compensado y cuánto se ha acabado pagando realmente por ella. De ahí su consejo de evitar financiar bienes cuyo disfrute puede terminar mucho antes que la propia deuda, porque el dinero queda comprometido más tiempo del necesario. Y ese dinero, mientras se destina a cuotas, no está disponible para otra cosa, ya sea un imprevisto o simplemente el ahorro de cada mes.

Qué hacer antes de fraccionar una compra

Antes de decidir nada, Linares plantea conocer tres datos: cuánto se tiene ahorrado, cuánto se debe en total y cuánto se gasta realmente cada mes. Parece una obviedad, pero muchas decisiones de compra se toman sin haber pensado en todo esto. Y con las tres cifras sobre la mesa, el asesor propone repartir la nómina de una forma concreta, con un 50 % para los gastos fijos, un 30 % para los variables y un 20 % destinado al ahorro y la inversión, porcentajes que cada persona debe adaptar a sus circunstancias.

También recomienda automatizar el ahorro a principios de mes, en lugar de esperar a ver qué queda al final, que suele ser poco o nada. Sobre el papel es un método sencillo, pero exige una disciplina que puede chocar con las facilidades actuales, si tenemos en cuenta que el crédito rápido está a un clic de distancia y fraccionar una compra desde la propia pantalla lleva apenas unos segundos. Esa comodidad es, precisamente, lo que hace que muchas cuotas se acepten sin ni tan siquiera calcular lo que habremos pagado cuando lleguemos al final.

Intereses, tarjetas revolving y contratos de operadora

A la mensualidad hay que sumarle el coste de la financiación, que puede encarecer el terminal por encima de su precio al contado. Según los datos del Banco de España sobre los tipos de interés de los préstamos al consumo, ese coste varía en función del plazo y de las condiciones de cada operación, de modo que conviene comprobar la TAE antes de firmar. Las tarjetas revolving son el caso más delicado, ya que sus intereses pueden ser especialmente altos. El Ministerio de Consumo ha informado de un límite transitorio del 22 % TAE para este producto, dentro de las medidas para frenar el coste del crédito al consumo.

Otra vía habitual para hacerse con un móvil premium son los planes de las grandes operadoras, que tampoco están exentos de riesgos. Movistar, por ejemplo, ha ofrecido dispositivos ligados a contratos de arrendamiento de hasta 48 meses. Según las condiciones del contrato, una cancelación anticipada puede obligar a pagar lo que quede pendiente del terminal, lo que limita la libertad para cambiar de compañía. Cuatro años son entonces mucho tiempo para un aparato que podría quedarse obsoleto antes de terminar de pagarlo, y por eso Linares insiste en revisar la letra pequeña antes de comprometer los ingresos durante todo ese periodo.