La banca española ha atravesado una mala racha en términos de crecimiento, prácticamente nulo, en la financiación a empresas. Sin embargo, BBVA ha conseguido desmarcarse de esta tendencia que arrastra a la mayoría de las entidades nacionales.

El ‘country manager’ de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, ha puesto en valor el papel que BBVA viene desempeñando como socio financiero de referencia para las grandes empresas españolas en un contexto especialmente complejo para la actividad económica.

BBVA muestra un crecimiento del 30,5% en crédito a empresas comparado con un sistema que ha decrecido un 0,2%.

Este comportamiento demuestra la capacidad de la entidad para acompañar los proyectos de inversión, crecimiento e internacionalización del tejido empresarial y refuerza el carácter estratégico que tiene este segmento para BBVA.

En este sentido, los expertos explican que el banco está impulsando un crecimiento rentable apoyado en un modelo de gestión que sitúa al cliente en el centro de todas las decisiones y que busca construir relaciones de largo plazo con las empresas, acompañándolas en sus principales retos y oportunidades de transformación.

Día internacional de las Pymes

Coincidiendo con el día Internacional de las Pymes, que se celebra este 27 de junio, Peio Belausteguigoitia también ha puesto el foco en el comportamiento del banco en el segmento de las pymes.

Ha enfatizado en que prácticamente una de cada cuatro empresas que inició una nueva relación bancaria en España lo hizo con BBVA. “Tenemos una propuesta de valor lo suficientemente atractiva para mantenernos en el 24% de cuota de captación en el área de pyme”, ha señalado.

Por otro lado, el ‘country manager’ de BBVA en España ha avanzado que BBVA ha captado cerca de 500.000 nuevos clientes en España en lo que va de año y mantiene el objetivo de volver a superar el millón de altas en 2026.

Además, ha subrayado que estos datos reflejan la capacidad del banco para seguir creciendo en uno de los mercados bancarios más competitivos de Europa, donde la tecnología, la digitalización y la irrupción de nuevos actores han transformado por completo la relación de los clientes con las entidades financieras.

En términos de propuesta de valor, Peio Belausteguigoitia ha destacado que una de las grandes fortalezas de BBVA en España es su capacidad para combinar lo mejor del mundo digital con una oferta integral de productos y asesoramiento en los diferentes canales.

Según ha explicado, la entidad cuenta con un modelo omnicanal que permite a los clientes relacionarse con BBVA de la forma que mejor se adapte a sus necesidades, accediendo a una gama de soluciones mucho más amplia y diversa que la que pueden ofrecer los nuevos actores exclusivamente digitales.