En plena tormenta por el expediente abierto por la CNMC a BBVA, Santander, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja por sus declaraciones sobre las hipotecas, el presidente de BBVA, Carlos Torres, ha salido en defensa de la entidad.

«La entidad tiene un firme compromiso con el cumplimiento de las normas y en todo momento hemos actuado correctamente, y así se verá en lo que respecta al expediente», ha precisado el directivo.

En concreto, el organismo presidido por Cani Fernández explicó en su anuncio que el regulador investiga la realización, por parte de algunos de los directivos de estas entidades, de declaraciones públicas sobre la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo.

Así, la CNMC argumentaba que tales declaraciones habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores.

Mercados cada vez más competitivos

En respuesta al procedimiento, el directivo de BBVA ha adelantado que en España el mercado hipotecario es «tremendamente competitivo», lo que provoca que los clientes «gocen de condiciones de financiación extraordinarias» frente a clientes hipotecarios de países como Alemania o Francia.

«El mercado es muy atractivo, es el tercero con los tipos más bajos de la Unión Europea (UE), es una buena muestra de las buenas condiciones que tienen los clientes en España», ha detallado el máximo responsable de BBVA.

En cifras, Torres ha subrayado que el tipo de interés de las hipotecas a tipo fijo está en el 2,8% en España, frente al 3,8% de Alemania. «Allí, el tipo de interés al que se financia el Estado es 40 puntos más bajo del que lo hace el español: el contraste ilustra bien lo que mencionaba», ha respaldado el representante de la entidad financiera.

Asimismo, Torres ha confirmado que la política comercial hipotecaria del banco «no depende de lo que se diga en ruedas de prensa, sino en la creación de valor y de servicio al cliente».

«Incorpora la rentabilidad ajustada al riesgo del producto. A veces incluso no ganamos dinero, pero sirve de ‘enganche’ para otros productos y servicios. Por eso adaptamos la oferta en cada situación», ha especificado Torres.

Respecto a un posible cambio en la línea comunicativa de los directivos de la entidad durante futuras ruedas de prensa, el presidente de BBVA ha ratificado que no habrá modificación alguna en la política de comunicación.

La banca responde

La investigación de la CNMC llega después de meses en los que varios directivos bancarios trasladaron públicamente mensajes sobre la rentabilidad del negocio hipotecario y la necesidad de revisar precios.

Durante la presentación de resultados del primer trimestre, la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, aseguró que las hipotecas en España «siguen estando por debajo del coste de riesgo» y advirtió de que la entidad no estaba dispuesta a seguir creciendo a cualquier precio: «No podemos construir carteras deficitarias».

La directiva añadió además que Bankinter sería «selectivo» en la concesión de crédito para vivienda «al menos hasta que estén en precios razonables» y pronosticó que los tipos aplicados a las nuevas operaciones «han crecido y seguirán creciendo en los próximos meses».

En la misma línea, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, defendió que la entidad seguiría ofreciendo hipotecas «muy competitivas», pero anticipó que «seguramente irán subiendo» por la evolución prevista de los tipos de interés.

El ejecutivo subrayó además que «tenemos las hipotecas a tipo fijo más baratas de Europa, a un coste del 2,6%; la media de la eurozona está en el 3,3%», una comparación que situaba públicamente el nivel de precios del mercado español frente al resto de países europeos.

Este tipo de mensajes públicos son los que ahora examina la CNMC para determinar si pudieron servir para anticipar estrategias comerciales entre competidores.