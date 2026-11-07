Va a haber colas en Lidl a partir del lunes 9 de noviembre por la colección de Navidad más barata y elegante que vas a ver

Noviembre acaba de comenzar, pero gracias a las tiendas podemos comprobar como la Navidad está mucho más cerca de lo que parece. De este modo, y par quienes prefieren decorar la casa con tiempo de sobras, tienen una nueva cita en Lidl, que en su folleto de bazar válido del lunes 9 al domingo 15 de noviembre reúne buena parte de sus propuestas para estas fiestas. Y los precios permiten que nos hagamos prácticamente con toda la decoración sin hacer un gasto demasiado elevado.

La cadena alemana ha apostado este año por una colección en la que podemos encontrar los adornos tradicionales con otros más discretos, iluminación, textiles y pequeños detalles para colocar en diferentes rincones de la casa. Algunos productos navideños comenzaron a llegar a las tiendas ayer viernes, aunque la mayoría llega el lunes de modo que si ya piensas en la Navidad, toma nota porque Lidl tiene todo esto que ahora te mostramos, y más.

Árbol de Navidad de 180 centímetros

Uno de los productos que más llama la atención es precisamente el que suele representar uno de los mayores gastos cuando llega el momento de decorar la casa. Lidl vende un árbol de Navidad de 180 centímetros por 23,99 euros, un precio bastante ajustado si tenemos en cuenta sus dimensiones. Tiene aproximadamente 110 centímetros de diámetro y se vende en verde o en formato nevado.

Una altura de 1,80 metros permite además colocar adornos de diferentes tamaños y una buena cantidad de luces sin que el resultado quede excesivamente pequeño. Para completar la base, Lidl tiene también un faldón para árbol con luces LED integradas en blanco cálido. Mide aproximadamente un metro de diámetro y cuesta 5,49 euros. Es uno de esos detalles que permiten ocultar el soporte y dejar una zona mucho más cuidada para colocar posteriormente los regalos.

La cadena dispone asimismo de otros árboles para quienes necesiten medidas diferentes. Entre ellos aparece un modelo de 150 centímetros por 16,99 euros, mientras que quienes busquen algo más llamativo tienen opciones con iluminación LED incorporada y alturas superiores a los dos metros.

Bolas de Navidad de cristal

Si el árbol ya está en casa, una de las compras más interesantes está entre los adornos. Lidl ha puesto a la venta bolas de Navidad de vidrio desde 1,29 euros, disponibles en juegos de diez unidades de cinco centímetros de diámetro o en paquetes de 24 bolas más pequeñas, de unos dos centímetros. El hecho de que sean de cristal resulta especialmente llamativo por el precio, ya que este tipo de adorno suele ser más caro que los tradicionales fabricados en plástico.

La ventaja está en que se pueden combinar varios juegos sin que el presupuesto se dispare. Con colores similares se consigue un árbol más uniforme y elegante, mientras que mezclar tamaños ayuda a que quede menos plano. Lidl también dispone de un conjunto de 26 adornos de madera por 4,99 euros, una alternativa para quienes prefieren una Navidad algo más natural y alejada de los acabados brillantes.

Y para los pequeños detalles, los precios bajan todavía más. En la colección aparecen gnomos decorativos por 0,89 euros, mini bolas de nieve por 0,99 euros y otros adornos navideños desde 0,99 euros. Son artículos pensados no tanto para llenar el árbol como para repartir por estanterías, muebles o incluso para acompañar los regalos.

Entre los artículos de Lidl para esta Navidad, que más pueden cambiar un rincón sin necesidad de añadir demasiada decoración está el farolillo LED con efecto de nieve y música, que Lidl vende por 8,99 euros. Tiene unas medidas aproximadas de 13,5 x 13,5 x 30 centímetros y también se puede colgar, por lo que puede utilizarse sobre un mueble, en una entrada o incluso integrado entre otros adornos navideños.

La iluminación es precisamente otra de las partes más amplias de la colección. Quienes prefieran algo menos decorativo pueden optar por guirnaldas de luces. Lidl tiene un modelo de 200 LED por 3,99 euros, disponible con luz blanca cálida, blanca fría o multicolor. También hay cortinas de luces con figuras para interiores y exteriores por 7,99 euros y guirnaldas de abeto LED para completar muebles, puertas o chimeneas.

Para quienes buscan una decoración más grande aparece incluso una calle navideña iluminada con LED de luz blanca cálida por 16,99 euros. Es una de las piezas con mayor presencia de la colección y permite montar uno de esos pequeños escenarios navideños que normalmente requieren comprar las figuras por separado.

Coronas, duendes, velas y otros productos de Navidad de Lidl

El resto de la colección permite ir completando la casa poco a poco. La corona de Navidad de 35 centímetros cuesta 7,49 euros y lleva un lazo para poder colgarla fácilmente en una puerta o pared. El duende decorativo XXL cuesta 6,99 euros y dispone de relleno de arena para mantenerlo estable, mientras que la versión con iluminación LED ronda los 60 centímetros y cuesta 8,49 euros.

También hay un calendario de Adviento decorativo por 4,49 euros, velas perfumadas desde 1,69 euros, bandejas decorativas por 1,79 euros y cestas navideñas por 1,99 euros. Incluso los textiles entran en la campaña: Lidl ofrece un felpudo de 40 x 60 centímetros por 1,99 euros, cojines decorativos desde 4,99 euros y mantas grandes de 180 x 220 centímetros por 9,99 euros.